Powerball Double Play en vivo: resultados del sábado 20 de diciembre de 2025

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 20 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 8 19 23 43 6

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde acudiste a comprar el boleto ganador. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el martes 23 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: