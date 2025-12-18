Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 17 de diciembre de 2025

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 17 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

24 43 65 66 68 3

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes usar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios se reclamarán en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el sábado 20 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: