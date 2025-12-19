Mega Millions en vivo: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

Este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 19 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $90 millones de dólares. Aquí tienes los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

1 11 27 39 59 18 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Allí te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios superiores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo sorteo el martes 23 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: