Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025, con premio de $1590 millones de dólares

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 22 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $1590 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

3 18 36 41 54 7 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, lograrás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$1590 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su siguiente sorteo el miércoles 24 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: