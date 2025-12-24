Soldado colombiano sentenciado a 19 años de prisión en Rusia

El Tribunal Supremo de Donetsk, instancia judicial rusa instalada en territorio ucraniano ocupado, condenó este miércoles a un colombiano a 19 años de prisión, tras haber sido acusado de luchar en las filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos y ser hallado culpable de participar “como mercenario en un conflicto armado”.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Rusia, el hombre de 42 años, identificado como Óscar Mauricio Blanco López, firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la “lucha contra las fuerzas armadas rusas”, y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024. Ahora cumplirá su pena en una cárcel de alta seguridad, según la agencia de noticias rusa TASS.

Blanco López, según fuentes rusas, admitió plenamente su culpa y aseguró que decidió convertirse en mercenario debido a dificultades financieras que experimentaba en Colombia. La semana pasada, otro tribunal de Donetsk condenó a 13 años de cárcel al británico Hayden William Davis por “mercenarismo”, y antes ha condenado también a checos, estadounidenses y británicos.

“Secuestrados” en Ucrania

Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como “mercenarios”, un delito penado por su legislación. Ya en junio, la Justicia rusa había condenado a 28 años de cárcel al colombiano Pablo Puentes Borges por combatir junto a las fuerzas de Ucrania que habían sido desplegados en la región rusa de Kursk.

A comienzos de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los servicios de inteligencia de su país contactar al Gobierno de Ucrania para obtener la “libertad” de hombres colombianos supuestamente “secuestrados” en Ucrania.

“Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados”, dijo Petro, quien ordenó contactar al presidente de Ucrania y “pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria”.

