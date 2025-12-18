Policía rescata a una mujer en el río Támesis y descubre que era buscada por envenenar a dos menores en Colombia

Una mujer acusada de matar a dos adolescentes con frambuesas envenenadas cubiertas de chocolate en Colombia fue rescatada con vida del río Támesis en Londres, según informes.

El martes 16 de diciembre, poco después de las 7:00 a. m., hora local, Zulma Guzmán Castro fue rescatada del agua cerca del puente de Battersea, según varios medios británicos, como The Telegraph y The Times.

Castro es la principal sospechosa de la muerte de dos menores en Bogotá, según el medio colombiano El Tiempo. Las niñas murieron en abril tras presuntamente ingerir frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente peligroso e inodoro, informó la publicación.

Las víctimas fueron identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13. Los medios indicaron que la fruta cubierta de chocolate había sido entregada el 3 de abril de este año y que las niñas murieron cuatro días después.

De acuerdo con el diario The Sun, Guzmán Castro, de 54 años, fue ubicada gracias a una llamada que recibió la Policía en la mañana del martes, 16 de diciembre, cuando —a las 6:45 a. m.— una persona reportó la presencia de una “mujer en apuros” en el puente Battersea.

Según el mismo medio, la Policía acudió a la zona y logró sacar del agua una mujer de unos 50 años de edad, quien fue trasladada de inmediato al hospital, y quien luego se determinó era la colombiana acusada del crimen de las dos menores.

Según el medio colombiano El Nuevo Siglo, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, confirmó que Castro, empresaria, se encontraba recibiendo tratamiento en un hospital de Londres. Sarabia explicó que, según la ley británica, las autoridades deben esperar hasta que Castro reciba el alta hospitalaria antes de proceder a un arresto formal.

La investigación sugiere que Castro, quien anteriormente apareció en Shark Tank Colombia, supuestamente tenía la intención de dañar a su examante Juan de Bedout con las frambuesas, como un supuesto acto de venganza tras el fracaso del romance.

Sin embargo, en vez de ello, mató a las dos menores, por lo que salió de Colombia el 13 de abril volando a Argentina, Brasil y España. Se cree que Castro llegó al Reino Unido el 11 de noviembre, según The Sun.

El medio indicó que las autoridades colombianas solicitaron al Reino Unido su captura y que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto a principios de esta semana.

