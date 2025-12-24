Trump provoca “vacío diplomático peligroso” al cesar a 30 embajadores de carrera: Demócratas

La decisión del presidente Donald Trump de ordenar el cese inmediato de cerca de una treintena de embajadores de carrera ha encendido una fuerte polémica en Washington y dentro del propio Departamento de Estado, donde diplomáticos y legisladores advierten de un impacto directo en la seguridad nacional y en la proyección internacional de Estados Unidos.

Durante las últimas dos semanas, alrededor de 30 embajadores recibieron llamadas telefónicas del Departamento de Estado en las que se les notificó, sin mayores explicaciones, que debían abandonar sus cargos y regresar a Washington en enero.

Se trata, en su mayoría, de diplomáticos de carrera que habían accedido a sus puestos durante la Administración de Joe Biden y que, por tradición, suelen permanecer hasta completar su mandato, independientemente del cambio de gobierno.

En Estados Unidos existen dos tipos de embajadores: los designados políticos, cercanos al presidente en turno, y los diplomáticos de carrera, funcionarios del Servicio Exterior con décadas de experiencia.

Es habitual que un nuevo mandatario sustituya de inmediato a los embajadores políticos, pero no a los de carrera, quienes se consideran servidores profesionales del Estado y no de un partido.

"This is not standard practice. This is unprecedented. This is unheard of. This is a sabotage of the American diplomatic machine." – AFSA President John Dinkelman on PBS News Hourhttps://t.co/Pqs1zt2wb3 — AFSA (@afsatweets) December 24, 2025

Advertencia del Senado y alarma por embajadas “sin jefe”

La reacción más contundente llegó desde el Senado. Una decena de legisladores demócratas, encabezados por la senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, enviaron una carta a Trump para pedirle que reconsidere la medida. En el documento advierten que la salida masiva de embajadores dejará a más de la mitad de las representaciones diplomáticas estadounidenses sin jefe.

“Ya había 80 puestos de embajador vacantes antes de esta orden. Ahora, el número de embajadas sin liderazgo superará las 100, aproximadamente la mitad de todos los cargos en el mundo”, señala la misiva.

“Este vacío representa una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional”, añadieron los senadores, quienes acusan al mandatario de debilitar la presencia de Estados Unidos frente a rivales estratégicos como China y Rusia.

Aunque el Departamento de Estado no ha difundido una lista oficial, medios locales reportan que la mayoría de los embajadores cesados estaba destinada a países de África y Asia, y en menor medida en Europa y Latinoamérica. Entre los casos señalados figura el del embajador en Guatemala, Tobin Bradley.

Mass dismissals of professionals serving ambassadors is a waste of talent and contemptuous of service to country. https://t.co/XC6hCWxsAt — Daniel Fried (@AmbDanFried) December 23, 2025

“Estados Unidos primero” y ruptura de normas históricas

Desde la Casa Blanca, funcionarios han defendido la decisión como parte de una reestructura alineada con la agenda de “Estados Unidos Primero”. Trump ha reiterado en múltiples ocasiones que la Administración pública está dominada por lo que denomina el “Estado profundo”, al que acusa de sabotear sus políticas con una agenda progresista.

La medida se suma a los recortes impulsados por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente despidió a más de 1,300 empleados y autorizó el desmantelamiento de la histórica Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Marco Rubio anunció el martes 1° de julio de 2025 el fin oficial de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Crédito: Alex Brandon | AP

Sin embargo, el sindicato de los diplomáticos, la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA), denunció que los ceses se realizaron de forma abrupta e irregular.

“Los diplomáticos y embajadores de carrera no suelen ser destituidos de esta manera. La falta de transparencia y de procedimiento contradice radicalmente las normas tradicionales”, afirmó una portavoz de la organización.

Eric Rubin, diplomático de carrera retirado y ex presidente de la AFSA, destacó de manera similar que más de la mitad de las embajadas estadounidenses no tendrán un embajador confirmado, lo que calificó de “un grave insulto a los países afectados y un enorme regalo a China”.

“Esto nunca ha sucedido en los 101 años de historia del Servicio Exterior de Estados Unidos”, declaró Rubin a CNN . “Los embajadores sirven a voluntad del presidente. Pero todos los presidentes han mantenido a la mayoría de los embajadores profesionales en sus puestos hasta que sus sucesores sean confirmados por el Senado”.

Otros exdiplomáticos y expertos advierten que la salida forzada de estos funcionarios podría traducirse en jubilaciones anticipadas, con la consiguiente pérdida de algunos de los cuadros más experimentados del Servicio Exterior.

Para sus críticos, la purga no solo rompe con más de un siglo de prácticas diplomáticas, sino que también debilita la influencia de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones globales.

