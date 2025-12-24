Venus Williams se casó con el actor Andrea Preti en Florida

La legendaria tenista Venus Williams, ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales, oficializó su matrimonio con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti durante una exclusiva ceremonia que se extendió por cinco días en Florida, luego de haber celebrado una boda simbólica en Italia meses atrás.

El enlace consolida una de las historias personales más relevantes del deporte en 2025 y confirma una nueva etapa en la vida de la ex número uno del mundo.

Venus Williams y Andrea Preti oficializan su unión en Florida

El nuevo matrimonio acudió el pasado viernes a un juzgado en Florida para legalizar su unión, mientras que el sábado se llevó a cabo la ceremonia principal junto a familiares y amigos cercanos en una residencia que la tenista posee en Palm Beach, según declaraciones de Williams a la revista Vogue.

La boda marcó el cierre formal de un proceso que había comenzado meses atrás en Europa, cuando la pareja decidió sellar simbólicamente su amor en territorio italiano.

Cinco días de festejos exclusivos y deportivos

La ceremonia fue el broche de oro a cinco días de celebraciones que incluyeron paseos en yate —costeados por su hermana Serena Williams—, cenas en restaurantes de alto nivel y actividades deportivas como voleibol, pickleball y carreras de obstáculos.

Venus Williams, de 45 años, reveló que utilizó diez vestidos hechos a medida durante los festejos, entre ellos una creación especial del reconocido diseñador libanés Georges Hobeika, lo que convirtió el evento en una combinación de lujo, deporte y moda.

Una historia de amor nacida en la moda y fortalecida en la adversidad

Williams y Preti, de 37 años, se conocieron durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024 y, según la propia tenista, ambos sintieron un flechazo inmediato. Poco después de iniciar la relación, Venus fue diagnosticada con adenomiosis, una enfermedad del tejido endometrial que requirió cirugía.

De acuerdo con la deportista, Andrea Preti fue una figura clave durante los momentos más complejos del proceso médico, fortaleciendo el vínculo entre ambos.

La boda simbólica en Italia y la decisión de una segunda ceremonia

La pareja celebró una primera boda simbólica el 18 de septiembre en la localidad italiana de Ischia, cumpliendo su deseo de casarse en el país mediterráneo. Sin embargo, cuestiones administrativas obligaron a posponer la legalización del matrimonio.

“Pero no tuvimos tiempo suficiente para los trámites; como soy extranjera, puede tardar unos ocho meses. Así que decidimos celebrar una segunda boda”, explicó Venus Williams.

Esta nueva ceremonia, centrada en las raíces familiares y personales de la tenista, permitió oficializar definitivamente la unión y cerrar un capítulo inolvidable en la vida de una de las figuras más icónicas del tenis mundial.

Con este enlace, Venus Williams inicia una nueva etapa fuera de las canchas, manteniéndose como una referente global tanto en el deporte como en la cultura y el estilo de vida.

