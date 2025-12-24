Volodímir Zelenski ofrece detalles sobre el nuevo plan de 20 puntos para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha presentado de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington para lograr la paz con Rusia.

En una conversación mantenida con periodistas el martes 23 de diciembre, sobre la que los medios ucranianos informaron un día después, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin. Se espera que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el miércoles 24 de diciembre.

OTAN y cuestiones territoriales

Zelenski aseguró que la nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia no exige a Ucrania renunciar formalmente a integrar la OTAN, lo cual era una exigencia mayúscula de Moscú. “Será la OTAN quien decida si desea o no acoger a Ucrania entre sus miembros. Y nuestra decisión está tomada. Hemos renunciado a modificar la Constitución ucraniana para escribir en ella que el país no se unirá a la OTAN”, explicó Zelenski.

Además, el presidente ucraniano dijo que los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania no lograron ponerse de acuerdo sobre las cuestiones territoriales a largo plazo. “No hemos llegado a un consenso con la parte estadounidense en relación con el territorio de la región de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia”, afirmó. “Estamos dispuestos a reunirnos con Estados Unidos a nivel de líderes para abordar cuestiones delicadas”, añadió. Por otro lado, el presidente reiteró su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

Referendo en Ucrania para aprobar el plan

Si Rusia aceptara el nuevo plan de paz, este podría, o bien ser sometido a un referendo, que podría celebrarse al mismo tiempo que unas elecciones presidenciales, o bien ser enviado al Parlamento ucraniano para ser ratificado.

“Ucrania someterá este acuerdo para ser ratificado por el Parlamento (…) y/o celebrará un referendo a nivel nacional para su aprobación con el formato ‘sí’ o ‘no’. Ucrania podría decidir celebrar elecciones de forma simultánea con el referendo”, comentó. También informó de que las garantías de seguridadprevistas por el plan sólo podrán entrar en vigor si el acuerdo es ratificado de forma vinculante o aprobado por referendo.