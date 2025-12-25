Academia de Pediatría demanda al Gobierno de EE.UU. por recorte millonario a programas de salud infantil

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) presentó este miércoles una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de bloquear la cancelación de casi 12 millones de dólares en subvenciones federales.

La acción legal fue introducida ante un tribunal federal del Distrito de Columbia y sostiene que los fondos fueron retirados de manera abrupta a comienzos de este mes, sin una justificación administrativa clara.

Programas en riesgo

Según la AAP, la financiación cancelada respaldaba decenas de programas de salud pública enfocados en la prevención de la muerte súbita e inesperada del lactante, el fortalecimiento de la atención pediátrica en comunidades rurales y el apoyo a adolescentes con problemas de salud mental y consumo de sustancias.

En la demanda, la organización advierte que no dispone de fuentes alternativas para sustituir esos recursos, por lo que se verá obligada a suspender programas esenciales y a iniciar despidos de personal en las próximas semanas.

Acusaciones de represalia política

El documento judicial señala que el HHS habría actuado en represalia contra la AAP por manifestar posiciones contrarias a las políticas de la administración Trump, especialmente en materia de vacunación pediátrica y atención médica que afirma el género.

La Academia ha defendido públicamente la vacunación infantil y ha publicado recomendaciones propias sobre la vacuna contra la COVID-19 que difieren de las emitidas por el gobierno federal. También ha criticado lo que considera interferencias del Ejecutivo en la relación médico-paciente.

Respuesta de la AAP y sus abogados

Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward —organización que representa legalmente a la AAP—, afirmó que el gobierno estaría utilizando los fondos federales “como un arma política” para castigar la libertad de expresión y silenciar a una de las voces médicas más influyentes en la defensa de la salud infantil.

Por su parte, Mark Del Monte, director ejecutivo de la AAP, subrayó que la cooperación con el gobierno federal es clave para impulsar políticas públicas que protejan a los niños. “Estos programas financian servicios vitales como pruebas auditivas para recién nacidos y campañas de sueño seguro”, señaló.

Silencio oficial

Hasta el cierre de esta nota, el Departamento de Salud y Servicios Humanos no había emitido comentarios sobre la demanda ni sobre las acusaciones de represalias planteadas por la organización médica.

La AAP agrupa a unos 67,000 pediatras en todo Estados Unidos y sostiene que la continuidad de estos programas es crucial para la seguridad y el bienestar de millones de niños y adolescentes.

