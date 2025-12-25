Agenda de eventos: Qué hacer en Los Angeles del 25 al 31 de diciembre

Jueves 25

Nuevo inquilino en el Los Angeles Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) tiene un nuevo inquilino, un gorila que forma parte de la tropa familiar de gorilas de tierras bajas occidentales. Es el quinto nacimiento de un gran simio en el zoológico, con tres chimpancés y un orangután también nacidos este año. En vista permanente. Boletos desde $22. Informes lazoo.org.

Foto: LA Zoo

Teatro infantil en el Kirk Douglas

The Enormous Crocodile, que se presenta en el Kirk Douglas Theatre (9820 Washington Blvd., Culver City), se trata de un enorme cocodrilo que se abre paso a través de la jungla de Los Ángeles en busca de deditos y rodillas regordetas y blandas, pero solo las otras criaturas de la jungla pueden frustrar sus planes secretos. En días y horarios selectos hasta el 4 de enero. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Danny Kaan

Holiday in Oz en el hotel Coronado

El icónico Hotel del Coronado (1500 Orange Ave., Coronado) presenta por quinto año consecutivo A Holiday in Oz, una celebración que captura el color y la imaginación del cuento de L. Frank Baum, con una decoración temática y un diseño innovador. Gratis. Termina el 4 de enero. Informes hoteldel.com.

Foto: Cortesía

Domingo 28

Salute to Vienna en el Segerstrom

Salute to Vienna regresa al sur de California, el domingo en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y el martes en la sala de conciertos Renée and Henry Segerstrom (600 Town Center Dr., Costa Mesa), para su concierto de invierno. El espectáculo incluye a un grupo de bailarines europeos y a una orquesta sinfónica completa. Domingo a las 2:30 pm y el martes a las 8 pm. Boletos desde $55. Informes salutetovienna.com.

Foto: Chris Lee

Miércoles 31

Fin de año en Winter Fest OC

Para celebrar el fin de año, el Winter Fest OC, en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa), ofrecerá un programa con música de los setentas y ochentas y la Queen Nation Tribute Band. También incluye sets del DJ Ryan, fuegos artificiales, música en vivo, experiencias inmersivas y más. Miércoles de 5 pm a 12:30 am. Boletos desde $25. Informes winterfestoc.com.

Foto: Cortesía

Fin de año en Universal Studios

EVE, en Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles) es una celebración que incluye espectáculo de fuegos artificiales a medianoche, DJs, sesiones de fotos temáticas y más. Para todas la edades. Miércoles a partir de las 9 pm. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: David Sprague Crédito: Cortesía

Año Nuevo en The Broad

El museo The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) celebrará temprano el Año Nuevo para las familias que tienen niños pequeños. Los visitantes podrán explorar las galerías y disfrutar del ambiente navideño desde la mañana hasta la tarde. Miércoles de 12 a 5 pm. Entrada libre. Informes thebroad.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura/La Opinión

Noche Buena en el Queen Mary

La celebración de Año Nuevo a bordo del Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach), la New Year’s Eve Masquerade Soirée, incluye una noche de máscaras, música en vivo, artistas itinerantes, un espectáculo de fuegos artificiales y más. Miércoles de 8 pm a 1 am. Boletos desde $170. Informes queenmary.com.

Foto: Queen Mary

Año Nuevo en el Disney Hall

La noche de fin de año en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) estará a cargo de los Roots, el premiado grupo de hip hop de Filadelfia y además la banda de casa de The Tonight Show. Miércoles a las 7 y a las 10:30 pm. Boletos desde $69. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía

Año Nuevo en el parque Gloria Molina

Con el lema “El poder de uno”, la celebración NYELA Countdown to 2026 en el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles), presenta actuaciones de baile, música de DJs, camiones de comida gourmet, instalaciones de arte interactivas y más. Evento para toda la familia. Miércoles a partir de las 8 pm. Gratis. Informes grandparkla.org.