Agentes del ICE disparan contra una camioneta durante operativo en Maryland y hieren a dos personas

Agentes federales de inmigración dispararon la mañana del miércoles contra un vehículo en movimiento durante una acción de cumplimiento de la ley en Glen Burnie, en las afueras de Baltimore, informaron autoridades del condado de Anne Arundel. El hecho ocurrió alrededor de las 10:50 a. m., cuando los funcionarios se aproximaron a una camioneta blanca.

De acuerdo con la policía local, el conductor del vehículo intentó atropellar a los agentes, lo que motivó la respuesta armada. Tras los disparos, la camioneta aceleró y se detuvo en una zona boscosa cercana a varias viviendas.

Dos heridos y traslado a hospitales

Una persona que se encontraba dentro del vehículo recibió un disparo y fue trasladada a un hospital en condición estable. Otra persona, que estaba fuera de la camioneta, sufrió heridas leves y también fue atendida por los servicios de emergencia. La policía precisó que ninguna de las lesiones pone en riesgo la vida de los involucrados.

Las autoridades indicaron que los agentes de ICE fueron los únicos funcionarios que realizaron disparos y que ninguno resultó gravemente herido.

Investigación en curso y reacciones oficiales

El Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel abrió una investigación sobre el tiroteo, mientras que el FBI indaga la presunta agresión contra los agentes. ICE, por su parte, realiza una investigación interna del operativo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló que los dos civiles involucrados se encuentran en Estados Unidos sin autorización. Según la subsecretaria Tricia McLaughlin, el conductor —de origen portugués— se negó a apagar el vehículo y condujo “directamente hacia los oficiales”, lo que llevó a los agentes a disparar “en defensa propia”.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, informó que está al tanto del incidente y aseguró que el estado se mantendrá en coordinación con las autoridades locales para brindar apoyo a la comunidad conforme avance la investigación.

