Benji V, nada de corridos que elogien al crimen organizado

Benji V dice que en Sinaloa, el estado mexicano donde creció, es el pan de cada día que las mafias contacten a los intérpretes de corridos para pedirles que les compongan canciones. La mayoría de los mafiosos quieren canciones que narren sus andanzas, sus “logros” y las batallas que han ganado en el violento terreno del narcotráfico.

Este intérprete parece no haber sido la excepción, y aunque evita dar detalles sobre si lo ha contactado alguna vez el crimen organizado, tiene claro que esa no es la línea que quiere seguir, primero porque el gobierno mexicano, desde hace unos años, castiga a los artistas que elogian las actividades criminales de las mafias, y segundo, porque quiere cuidar su imagen para enfocarse más en temas de los que hablan y viven los jóvenes como él.

“La cosa está muy fea [en México], pues”, dijo. “Ahorita cuidamos mucho lo que subimos [a las redes sociales]”.

Un ejemplo de lo que ha vivido en carne propia lo plasma en “El cielo es el límite”, un EP de siete canciones que acaba de estrenar y que está dedicado a su amigo Adán Acxel Millán Sarabia, un chico de 17 años que era parte de su equipo de trabajo y que fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, hace unos años.

“Lo seguimos recordando al viejo”, dijo Benji.

No solo era uno de los compositores de cabecera de Benji, sino que también aspiraba a convertirse en cantante. Dice Benji, de 26 años, que su amigo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

“Se le hacía fácil irse de fiesta y no percatarse de la situación, de cómo está la cosa”, dijo. “Un día apareció baleado”.

Una de las composiciones que Benji y Adán escribieron juntos es “Pa aclarar”, un sencillo cuyo video grabó Benji en 2024 y que está incluido en el nuevo EP. Además de este tema, hay otros que Adán dejó terminados y que el cantante entrevistado tiene planeado incluir en su próximo álbum, que ya está en proceso.

Pero ahora mismo está promocionando “Miss Universo”, una canción que habla de una atracción intensa entre el protagonista y una atractiva chica. Además de este corte, hay otros en “El cielo es el límite” con colaboraciones con artistas como Marca MP, Hans El Oso e Iván Orozco.

Benji, quien vive en la ciudad mexicana de Puebla, planea pasar las fiestas de navidad en Culiacán, donde vive su familia. Luego volverá a Puebla para retomar su incipiente carrera y continuar con la grabación de su nuevo disco. También espera agendar muchas fechas porque sueña con hacer giras extensas.

Ya todo esto se lo escribió en una carta a Santa Clos.