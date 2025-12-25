Cinco muertos tras accidente de helicóptero en el monte Kilimanjaro

Cinco personas murieron luego de que un helicóptero se estrellara la noche del miércoles en el monte Kilimanjaro, en Tanzania, mientras realizaba una misión de rescate en una de las rutas de escalada más populares de la montaña.

De acuerdo con la policía, la aeronave había acudido a evacuar a pacientes cuando ocurrió el accidente, en un tramo situado entre el campamento Barafu y la cumbre Kibo, a más de 4,000 metros de altitud.

Víctimas extranjeras y personal local

Entre los fallecidos se encontraban dos ciudadanos extranjeros que estaban siendo trasladados en una evacuación médica. También murieron un médico local, un guía turístico y el piloto del helicóptero, según confirmaron las autoridades.

El comandante de la policía regional del Kilimanjaro, Simon Maigwa, informó que la aeronave pertenecía a la empresa Kilimanjaro Aviation, dedicada a servicios de evacuación médica y vuelos especializados. Hasta el momento, la compañía no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Investigación en curso

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania anunció este jueves el inicio de una investigación conforme a las normas internacionales de seguridad aérea, con el objetivo de determinar las circunstancias y la causa probable del accidente.

Los accidentes aéreos en el monte Kilimanjaro son poco frecuentes. El último incidente registrado se remonta a noviembre de 2008, cuando un helicóptero se estrelló y dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

