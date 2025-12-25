Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este jueves 25 de diciembre

Los Ángeles se prepara para un jueves con cielos cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Los vientos del sudeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 8.08 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 96 y 98 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:50 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 61 grados Fahrenheit (10 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 95% por la mañana, 74% por la tarde y 95% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

