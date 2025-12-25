Ocho muertos y 19 heridos por accidente de autobús en México

Al menos ocho muertos y 19 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz (sureste), informaron las autoridades locales.

El autobús se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, indicó Protección Civil estatal la noche del miércoles 24 de diciembre.

“Lamentablemente, la fiscalía ha confirmado 8 personas fallecidas”, dijo la dependencia en un comunicado.

“Se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla”, añadió.

Viajaba de Ciudad de México hacía Chicontepec, Veracruz

Según la prensa mexicana, el autobús viajaba desde Ciudad de México hacia la localidad de Chicontepec.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas en las unidades.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).

Sigue leyendo: