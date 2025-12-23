Sheinbaum envía condolencias tras caída de avión militar en Texas que dejó cinco muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este martes sus condolencias a los familiares de las víctimas por el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido durante una misión médica humanitaria en las inmediaciones de Galveston, Texas, en el que fallecieron al menos cinco personas.

Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la capital mexicana, la mandataria también pidió esperar al análisis de la caja negra para conocer las causas del siniestro, que dejó cinco personas fallecidas, una no localizada y dos rescatadas con vida.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó”, expresó la mandataria, al tiempo que subrayó que la investigación técnica será determinante para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, Sheinbaum señaló que, desde el primer momento, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, trabaja con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con cooperación de autoridades estadounidenses en las tareas de atención a los afectados y la coordinación consular.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

De acuerdo con la actualización más reciente difundida por la Semar, en el avión viajaban ocho personas —cuatro de tripulación naval y cuatro civiles— y, tras el accidente, dos sobrevivientes fueron rescatados con vida, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.

La institución indicó que mantiene coordinación con el Consulado General de México en Houston (EE.UU.) para los trámites correspondientes.

La presidenta también relató que, según la información disponible, la aeronave ya había llegado a la zona de Galveston, en Texas, pero posteriormente se reportó el accidente tras un lapso de alrededor de “10 minutos” en el que se perdió la comunicación con el aparato.

Sheinbaum insistió en que será el peritaje el que determine si influyeron factores técnicos, operativos o ambientales.

La aeronave, identificada por la Semar como un King Air ANX 1209, realizaba una misión de “carácter humanitario” vinculada al traslado médico especializado en el marco del “Plan Marina”, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la atención de menores con quemaduras severas. EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum presenta denuncia tras ser acosada durante un recorrido a pie en Ciudad de México

· Sheinbaum celebra nuevo libro de AMLO y afirma que su Gobierno está “muy fuerte”

· Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México