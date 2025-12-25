Palau aceptará inmigrantes deportados de EE.UU., a cambio de ayuda millonaria

El gobierno de Estados Unidos alcanzó un nuevo acuerdo migratorio con la República de Palau, una diminuta nación insular del Pacífico occidental, para trasladar hasta 75 inmigrantes deportados desde territorio estadounidense a cambio de un paquete de ayuda económica valuado en $7.5 millones de dólares.

El convenio se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump de reforzar las deportaciones y reducir la presión sobre el sistema de asilo interno.

El memorando de entendimiento, anunciado tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, permitirá que los llamados “nacionales de terceros países” —migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen— vivan y trabajen temporalmente en el archipiélago, siempre que no hayan sido acusados de ningún delito.

Palau, con una población cercana a los 18,000 habitantes repartidos en cientos de islas volcánicas y atolones de coral, enfrenta una marcada escasez de mano de obra. Según el gobierno local, los migrantes ayudarán a cubrir vacantes en sectores clave de la economía, al tiempo que sus casos de asilo continúan siendo procesados.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, el 25 de septiembre de 2025, en Nueva York. Crédito: Yuki Iwamura/ Pool/ Archivo | AP

Un acuerdo bajo la lupa

El acuerdo contempla que Palau asuma la gestión de las solicitudes de asilo, con un apoyo técnico y financiero de Estados Unidos cuyos detalles no han sido plenamente especificados.

Surangel Whipps subrayó que cada caso será evaluado de manera individual por un grupo de trabajo nacional, luego de que el Congreso palauano rechazara a principios de año una solicitud similar de Washington.

A cambio de la cooperación migratoria, Estados Unidos destinará $7.5 millones de dólares para fortalecer servicios públicos e infraestructura.

Landau aseguró que la ayuda incluirá la construcción de un nuevo hospital, mejoras en la capacidad de respuesta ante desastres naturales, apoyo a la estabilidad financiera y recursos adicionales para la aplicación de la ley.

Además, Washington aportará fondos para reformas al sistema de pensiones del servicio civil palauano y para asesores en materia de seguridad.

La Embajada de EE.UU., en Koror confirmó que el acuerdo fue firmado por el embajador Joel Ehrendreich y el ministro de Estado de Palau, Gustav Aitaro, durante una ceremonia oficial esta semana.

Migración y derechos humanos

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha acelerado las deportaciones masivas, una promesa central de su campaña. La administración ha recurrido con mayor frecuencia a acuerdos con terceros países en África, América Latina y ahora el Pacífico, una práctica que ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Activistas advierten que el traslado de migrantes a países con los que no tienen vínculos puede vulnerar el debido proceso y exponerlos a riesgos adicionales.

Palau, además, no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que ha despertado interrogantes sobre las garantías legales para los solicitantes de asilo.

Un juez federal en Estados Unidos señaló recientemente su disposición a reiterar que el gobierno no puede deportar de forma expedita a migrantes a países distintos del suyo sin notificación adecuada ni oportunidad de expresar temores de persecución o tortura.

Aun así, la Casa Blanca defiende la medida como necesaria para mejorar la seguridad interna y aliviar la saturación del sistema migratorio.

Para Palau, estrecho aliado de Washington desde su independencia en 1994 y ligado a EE.UU. mediante un Pacto de Libre Asociación, el acuerdo representa tanto una fuente de recursos como un delicado desafío político y humanitario.

