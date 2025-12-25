Régulo Caro, 2025, un año de logros y satisfacciones

Régulo Caro nunca ha dado nada por sentado. Hasta la fecha, y a pesar de ser uno de los intérpretes de corridos con más trayectoria, sigue luchando por mantener su lugar en el mundo de la música.

“Nunca he dejado de luchar y nunca me he quedado sin cruzado de brazos, de decir, ‘Ah, ya la logré'”, dijo. “Me falta mucho todavía”.

Esto a pesar de que este 2025 fue un año benevolente para el artista nacido en Estados Unidos pero criado en Ciudad Obregón, en Sonora, México. Además de haber estado de gira durante todo el año, sigue desarrollando su faceta como empresario; tiene una línea de ropa y consiguió una ruta de repartición de Amazon.

“Me siento contento de haber logrado cosas diferentes”, dijo. “Ser relevante en cosas que no pensé que iban a influir tanto, pero que ayudaron a mi carrera, como lo de Amazon, con lo que logré que la gente volteara a verme otra vez”.

Al principio, cuando Régulo publicó los videos en los que estaba repartiendo paquetes en su camioneta, muchos pensaron que su carrera de cantante iba tan mal que había tenido que buscar trabajo como repartidor de la empresa de paquetería. Otros pensaron que era un truco para hacerse publicidad.

La verdad es que Régulo decidió aprender a hacer todo lo que hacen los empleados de las rutas de Amazon para después poder capacitar a los empleados de su nueva empresa.

Luego, estrenó “Carpe Diem, (Full Experience)”, un álbum de 18 temas que celebra sus 15 años de carrera. Se trata de un disco que une sus raíces rockeras, poperas y de música urbana. Su título, una frase en latín que se puede traducir como “aprovecha el día”, expresa en gran parte la filosofía de vida del intérprete.

“Literalmente eso fue este año”, dijo. “Tratar de aprovechar el máximo cada día de este año”.

El álbum lleva ya más de quince millones de reproducciones y uno de sus cortes más sonados es “El Inter”, que supera ya los dos millones de reproducciones en Spotify y en Youtube.

La tarea no ha sido fácil para el artista. Desde que comenzó, su carrera ha pasado por diferentes etapas y modas. Él cuenta cuatro; la primera fue el movimiento alterado, luego los corridos progresivos, después el estilo que impusieron artistas como Ariel Camacho y por último lo corridos tumbados. Actualmente se está imponiendo una corriente nueva, la de los electrocorridos, en la que estas canciones se fusionan con los elementos electrónicos.

Régulo dice que él nunca ha tratado de meterse a la fuerza en ningún estilo que lo que ha hecho en cualquier estilo ha sido de manera orgánica.

“Si tú le pones corazón a una canción, pues lo reflejas y la gente conecta”, dijo. “Pero si tú lo haces forzadamente […] la gente también lo nota, entonces yo he tratado de ser fiel a mi esencia, y obviamente sí, poco a poquito hago cositas nuevas, pero que se sientan orgánicas”.

En cuestión de la gira, Régulo nunca paró. El disco salió en el verano y a la par de su recorrido por plazas de México y Estados Unidos iba promocionando algunos de los temas. Él es uno de los pocos artistas que prefiere editar discos completos, y no sacar canciones unitarias. Además, prefiere esperar un par de años entre disco y disco para sacarle el máximo jugo al álbum nuevo.

Para estas fechas, tiene planeado viajar a Sonora, donde piensa pasar las fiestas en compañía de su familia. Luego volverá a su casa en el Sur de California para seguir a cargo de sus negocios y planear nuevas fechas para conciertos, algo que sucederá aproximadamente en febrero.

Mientras tanto, lo que más ansía es llegar a Sonora para comer sus platillos favoritos: tacos tamales, barbacoa de birria y caguamanta (un caldo tradicional de esa región). Y por su puesto, con una cerveza bien fría.