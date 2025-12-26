Chayanne está de luto por la muerte de Tony Ocasio, ex integrante de “Los Chicos”

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto con el fallecimiento del ex integrante de “Los Chicos”, Tony Ocasio, el pasado 23 de diciembre. Como resultado de esta noticia, su ex compañero y amigo Chayanne compartió un emotivo mensaje con el que honró su memoria y el legado que deja a nivel profesional y personal. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de “Un siglo sin ti” y “Daría todo” hizo mención del deceso de Ocasio, con quien compartió los primeros pasos de su carrera artística y entabló una amistad en los años posteriores al fin del grupo juvenil.

En dicho post, Chayanne abrió el baúl de los recuerdos y colocó varias fotografías de la agrupación “Los Chicos” en sus inicios, acompañadas de un breve, pero conmovedor texto donde celebró los momentos que compartieron en vida.

“Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz“, expresó el artista multipremiado como leyenda de la publicación que no tardó en desatar una ola de reacciones por parte de su comunidad digital.

Al igual que él, sus millones de seguidores se dieron a la tarea de enviar mensajes de condolencia a la familia de Tony Ocasio y recordar con cariño su trayectoria artística.

“Que en paz descanse. Fiel compañero en tus inicios”, “Siempre acompañaron mi adolescencia, tan hermosa”, “Los recuerdos siempre vivirán en nuestros corazones. Nuestras condolencias a la familia y sus seres queridos”, “Ustedes fueron parte importante en mi adolescencia, el mas bonito de mis recuerdos. Que Tony por fin tenga la paz y la serenidad al lado del Altísimo” y “Triste noticia en un día tan especial”, se lee en la red.

El fallecimiento de Tony Ocasio fue confirmado el pasado miércoles por medio de su hermana mayor, Irida Osorio, en un comunicado oficial que si bien no reveló la causa del deceso, explicó que este tuvo lugar el 23 de diciembre.

“En horas de la noche de ayer, 23 de diciembre, perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocernos y compartir. Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre, expresó Osorio en el mensaje”, detalló Irida Osorio.

