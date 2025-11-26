Hijo de Chayanne hará su debut en la televisión en un reality show

Lorenzo Figueroa, hijo mayor del famoso cantante Chayanne, hará su debut televisivo en un reality show muy esperado.

El joven empresario y amante del deporte anunció que participará en la décima temporada de Exatlón Estados Unidos, un programa de competencia física transmitido por Telemundo que pone a prueba la resistencia, agilidad y fuerza mental de sus participantes.

Lorenzo forma parte del equipo Azul y se prepara para enfrentar un exigente reto personal y deportivo que comenzará a transmitirse el próximo 2 de diciembre a las 7 pm hora del este.

Con 28 años, Lorenzo no solo es conocido por ser hijo de una estrella internacional, sino también por su propia carrera como empresario.

Después de graduarse en Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en 2021, el joven lanzó su marca de ropa llamada Stamos Bien. También es un apasionado jugador de baloncesto a nivel universitario, lo que sin duda aportará a su rendimiento en la competencia.

De acuerdo con la revista Hola!, Lorenzo expresó que esta experiencia es una oportunidad para salir de su zona de confort y demostrar su capacidad ante pruebas físicas y emocionales.

La familia del joven también se mostró orgullosa y emocionada ante la nueva apuesta televisiva de Lorenzo. Su hermana Isadora Figueroa celebró públicamente su participación con mensajes de apoyo en redes sociales, y su prima, la influencer Lele Pons, también mostró su respaldo.

El reality Exatlón Estados Unidos, conducido por Frederik Oldenburg, reúne a 20 participantes divididos en dos equipos, Rojo y Azul, quienes competirán por un premio de 200 mil dólares. Esta temporada estará marcada por la celebración de una década del programa y promete ser una de las más emocionantes y disputadas.

Seguir leyendo:

· Chayanne revela más fechas de su gira “Bailemos Otra Vez” con paradas por toda Latinoamérica

· Chayanne se vuelve el blanco de piropos en “La Mesa Caliente” y así respondió | VIDEO

· Chayanne estrena su disco ‘Bailemos Otra Vez’ y revela su secreto para mantenerse en forma