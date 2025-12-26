“El Paraíso”, el imponente rancho del narco “La Barbie” que ahora está en el olvido

El rancho El Paraíso, una propiedad de 2.5 hectáreas que perteneció al narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, luce hoy reducido a escombros, con caballerizas derruidas, murales olvidados y un jacuzzi cubierto de basura. El inmueble, ubicado en el estado de Morelos, pasó de ser uno de los premios más mediáticos del sorteo de la Lotería Nacional en 2021 a permanecer en completo abandono mientras el gobierno estatal busca transformarlo en un centro de estudios.

La propiedad se localiza entre caminos de terracería y sembradíos de caña y maíz, cerca de viviendas de madera y una Casa de Cultura. El paisaje contrasta con el lujo que alguna vez caracterizó al refugio del entonces uno de los narcotraficantes más buscados por autoridades de México y Estados Unidos.

De acuerdo con un recorrido realizado por MilenioTV, el terreno —valuado por el gobierno federal en más de 3.3 millones de dólares— contaba con salón de fiestas, lago artificial, palapas, alberca, gimnasio, baños de vapor y varias habitaciones. Hoy esos espacios se encuentran destruidos: muros desgastados, hierba crecida, puertas oxidadas, cuartos sin ventanas y paredes cubiertas de humedad. Incluso la alberca permanece llena de aguas negras.

Aunque la fachada tiene varios letreros que indican que el inmueble es propiedad del gobierno de Morelos, no existe vigilancia en la zona. Las caballerizas, el jacuzzi y los baños de vapor también están en ruinas. Solo un mural en la planta baja de la residencia principal permanece casi intacto pese al deterioro general.

El rancho formó parte de los 22 premios del sorteo especial de la Lotería Nacional del 15 de septiembre de 2021. Un mes después, la funcionaria anunció en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que el predio fue entregado a Nereida Morales, ganadora del billete correspondiente.

Hoy, la administración estatal busca darle un nuevo destino, pues impulsa que el rancho de “La Barbie” se convierta en una extensión del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario para ofrecer más espacios a jóvenes que desean continuar sus estudios.

Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación de Morelos, detalló que el proyecto contempla aprovechar la infraestructura existente para habilitar el nuevo plantel. Explicó que actualmente se encuentran en una etapa intermedia que incluye el levantamiento topográfico, el diseño del plano y la integración del proyecto ejecutivo. También requieren la clave del centro de trabajo y recursos federales para avanzar.

