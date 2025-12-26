Los detalles detrás de Andrea Bocelli y Snoop Dog en el medio tiempo del partido navideño en Netflix
Andrea Bocelli cantó junto a su hijo Matteo durante el partido de medio tiempo de Netflix: Se enfrentaron Detroit Lions y Minnesota Vikings
El US Bank Stadium de Minneapolis se transformó en una gigantesca fiesta navideña durante el descanso del partido de la NFL que enfrentó a Detroit Lions y Minnesota Vikings, transmitido por Netflix en la tarde de Navidad.
El encargado de la animación fue Snoop Dogg, quien ofreció un espectáculo híbrido que fusionó sus clásicos del hip-hop con villancicos tradicionales, en un segmento presentado como ‘Snoop’s Holiday Halftime Party‘.
La presentación, presentada por Martha Stewart, comenzó con una versión personalizada de ‘Twas the Night Before Christmas’ por parte de Snoop, quien apareció vistiendo un llamativo traje rojo cruzado con un largo abrigo con ribetes afelpados.
Rápidamente, el rapero transitó por un popurrí ingenioso que incluyó sus éxitos ‘Nuthin’ But a G Thang’ y ‘The One and Only’, interpretados con el apoyo de una pequeña orquesta, bailarines vestidos como bastones de caramelo y una enérgica banda de música.
El espectáculo contó con varias colaboraciones estelares. El trío Huntr/x, conocido por la banda sonora de ‘Kpop Demon Hunters’ de Netflix, se unió a Snoop para una versión pop moderna de ‘The 12 Days of Christmas’. Poco después, la estrella de country Lainey Wilson hizo su entrada en un trineo blanco para interpretar con gran energía “Santa Claus Is Coming to Town”.
El momento de Andrea Bocelli
El momento culminante llegó con la aparición del tenor italiano Andrea Bocelli, acompañado de su hijo Matteo. Juntos ofrecieron un conmovedor y poderoso dueto de ‘White Christmas’, recibiendo una ovación del público presente.
La celebración finalizó con todos los artistas en el escenario para un número coral clásico, seguido de un tierno segmento familiar que mostró a Snoop Dogg rodeado de sus hijos y nietos en pijamas navideños.
Este marcó el segundo año consecutivo en que Netflix incluye un espectáculo musical de alto nivel en su transmisión navideña de partidos de la NFL, siguiendo el precedente establecido en 2024 por Beyoncé.
Pese a algunos comentarios en línea sobre desafíos técnicos con el audio en la transmisión en vivo, la producción consolidó un formato que combina deporte y entretenimiento navideño con un toque contemporáneo y multicultural.
Mira la presentación de Andrea Bocelli, su hijo Mateo y Snoop Dog:
