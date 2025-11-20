Nicki Nicole hizo su sueño realidad al cantar con Andrea Bocelli: “La mejor noche de mi vida”

A solo semanas de haber sido nominada a su primer Grammy estadounidense, la cantante Nicki Nicole ha sumado un logro más a su lista: unió su voz a la de Andrea Bocelli durante una presentación muy especial en su natal Argentina. ¿Cómo se vivió este momento? Sigue leyendo para enterarte.

Fue el pasado 18 de noviembre cuando la intérprete de “Una Foto” compartió el escenario con el tenor italiano durante el concierto que ofreció en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, causando revuelo inmediato entre el público asistente.

Y es que al el elemento sorpresa para el gran final del show, Nicki Nicole interpretó una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Andrea Bocelli: “Vivo Por Ella”. Es así como enfundada en un atuendo en color negro y de brillantes, la joven de 25 años puso a vibrar al público argentino.

No pasó mucho tiempo antes de que la rosarina recurriera a sus redes sociales para hacer mención de este logro y expresar su agradecimiento a quienes hicieron de esto posible: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder (…) Chicos, ¡sigo sin creerlo!”, escribió desde su cuenta de X.

Sin embargo, la celebración no terminó allí, ya que unas horas después tomó su perfil en Instagram para replicar algunas fotografías y videos que inmortalizaron la velada. Junto a ellos colocó un agradecimiento dirigido al cantante: “Gracias @andreabocelliofficial, ¡emocionada y feliz es poco, maestro!”, reiteró.

Mientras que en una sentida reflexión hizo mención de las metas que ha alcanzado gracias a su esfuerzo y el apoyo que sus fanáticos más fieles le han otorgado desde los inicios de su trayectoria.

“¡Todas las cosas hermosas que están pasando! Todos los momentos hermosos que la vida me hace vivir, agradezco cada segundo por las bendiciones que me brinda el destino y gracias a ustedes por acompañarme y apoyarme ¡SIEMPRE! ¡Son incondicionales para mí! Los amo”, expresó.

