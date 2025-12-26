Wendy Guevara alerta a sus fans tras un mareo en pleno en vivo

La creadora de contenido Wendy Guevara encendió las alarmas entre sus seguidores más fieles luego de estar a punto de “desvanecerse” en plena transmisión en vivo, esto a solo unas semanas de someterse a un procedimiento estético de remodelación costal.

Fue en uno de sus ‘live’ en YouTube, en presencia de su audiencia más fiel, que la ganadora de “La Casa de los Famosos México” reportó sentirse mal y sin fuerzas para sostenerse en pie tras estornudar.

“Agárrame de acá, siento que me voy a caer toda”, se escucha decir a Wendy Guevara a las personas que la acompañaban durante la transmisión. “Es por las costillas, siento como si no tuviera fuerzas”, explicó luego de revelar que no había estornudado en un mes, lo que le provocó la inflamación del tórax y como resultado, un dolor intenso.

El preocupante momento quedó inmortalizado en redes sociales gracias a las decenas de clips que sus propios fanáticos difundieron, mismos que desataron una ola de opiniones divididas con respecto a su estado de salud.

@bghazael Wendy se pone mal por un estornudo el cual le causó dolor debido a su cirugía 😳 #wendyguevara ♬ sonido original – Hazael Official

Cabe recalcar que esta no es la primera complicación a la que la famosa se enfrenta durante su proceso de recuperación, pues en un encuentro con los medios de comunicación relató que su presión arterial se elevó a niveles considerados como emergencia médica.

“Después de esta cirugía se me subió la presión a 250/240. Me tuvieron que dar pastillas como a los hipertensos y luego me diagnosticaron“, dijo frontal.

Wendy Guevara se sometió a la cirugía estética conocida como “remodelación costal”, que consiste en “fracturar las costillas” para estrechar la cintura y darle más volumen a piernas y glúteos con grasa de otras partes del cuerpo. De acuerdo con diversos medios del rubro clínico, los cuidados de esta cirugía son muy específicos, e incluyen algunos masajes para drenar residuos de grasa y sangre en el cuerpo.

