Wendy Guevara estrena novio y cuenta por qué no revelará su identidad

La carrera de Wendy Guevara despuntó luego de su inminente triunfo en el reality “La Casa de los Famosos México” y desde entonces se ha consolidado como una de las favoritas del público por su desempeño en televisión.

Por razón cada vez son más los detalles que sus seguidores más fieles buscan conocer sobre lo que acontece en su vida profesional y privada. A propósito de este último ámbito, la mexicana confirmó que ha decidido una nueva oportunidad en el amor y ya cuenta con un nuevo galán.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, Wendy reveló que se encuentra muy enamorada y feliz con su nueva relación, pero prefiere mantenerla fuera de las cámaras como resultado de experiencias previas con otras parejas.

“Ya descubrí y aprendí que, si ando con un hombre y luego, luego me dice ‘quiero hacer mi canal de YouTube’, ‘súbeme a las redes’ es porque quiere fama. Entonces ya me han tocado varios de esos, entonces mejor no quiero nada“, dijo contundente sobre los límites que ha establecido en su vida personal.

Dentro de las ventajas que este anonimato ha traído consigo, la creadora de contenido en redes sociales destacó la privacidad, evitando así los rumores, conflictos y supuestos engaños de los que ha sido blanco en el pasado.

“El que sí me toca todas mis partes, mi cuerpecito lo tengo bien escondido porque luego se hace chisme y no vaya a ser que me engañe y ahí quede como payaso yo y mejor prefiero guardármelo“, contó con el carisma que la caracteriza.

Las declaraciones de Wendy Guevara concedió surgen a solo unos días de someterse a un procedimiento quirúrgico con fines estéticos. Este consistió en la extracción de grasa de ciertas zonas del cuerpo para transferirla a las piernas y glúteos.

Contrario a su plan inicial, la famosa descartó haberse sometido a la luxación de costillas, un procedimiento para afinar la cintura, mismo que sí se han realizado otras personalidades como: Paola Suárez y Brigitte Bozzo.

Seguir leyendo:

• Wendy Guevara entró al quirófano para realizarse una cirugía estética: ¿Qué se hizo?

• Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean viral frase de Wendy Guevara y Las Perdidas

• Wendy Guevara responde a Adrián Marcelo: “Él siempre va a estar traumado”