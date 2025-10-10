Wendy Guevara responde a Adrián Marcelo: “Él siempre va a estar traumado”

‘La Casa de los Famosos México 3’ llegó a final, pero la controversia no termina. Ahora, Wendy Guevara respondió a las críticas de Adrián Marcelo sobre el reality show.

La tensión se desató cuando Marcelo, quien fue expulsado en su temporada, realizó declaraciones juzgando el formato y el desarrollo del show. Ante esto, Guevara no se quedó callada y decidió responder de frente, fiel a su estilo directo y sin filtros que la caracteriza.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Wendy Guevara arremetió directamente contra el también influencer. En su mensaje, no solo criticó su actitud, sino que cuestionó sus intenciones.

“Si ya saben cómo es él, a él le gusta engancharse y colgarse de las situaciones con tal de que la gente lo voltee a ver”, comenzó explicando la conductora. Aunque aclaró que “a mí nunca me cayó mal y ni me cae mal”, reveló. Sin embargo, confesó que el YouTuber la bloqueó de las redes “y salió y me bloqueó”.

Sus palabras más duras llegaron al final, con una frase que rápidamente se ha viralizado: “Y si sí gané yo, pero él nunca va a ganar y siempre va a estar traumado con La Casa de los Famosos. Yo creo que es tiempo de darle vuelta a la página”.

Con esta declaración, Guevara no solo defendió su triunfo y el programa, sino que acusó a Marcelo de buscar relevancia a costa de polémicas y de faltarle al respeto.



¿Qué dijo Adrián Marcelo?

El YouTuber afirmó que estaba satisfecho porque la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ fue un “fracaso rotundo”.

“No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas“, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

En su mensaje, añadió: “Mientras los integrantes entren a esa casa a buscar trabajo y no a ofrecer entretenimiento, seguirán llamando la atención solo de señoras y homosexuales (audiencia tradicional del reality), no de todo el país“.

Expresó que durante esta temporada, casi todos los habitantes hablaron de él y eso le abrió oportunidades de trabajo: “Imagínate que se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa. A mí no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo“.

