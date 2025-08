Filtran video íntimo de Wendy Guevara y ella reacciona

Tras la filtración de un video íntimo suyo, Wendy Guevara reaccionó a la difusión del material con contenido privado en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la influencer mexicana explicó que su cuenta de Instagram fue hackeada luego de que le robaran su celular, lo que le permitió a los ladrones compartieran el video íntimo.

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, dijo Guevara en una transmisión en vivo luego de recuperar el control de sus redes sociales.

El domingo en la madrugada se publicó el video íntimo de Wendy. Aunque la influencer logró eliminarlo rápidamente de su cuenta, usuarios lograron grabar la pantalla y difundieron el video en otras plataformas.

Wendy Guevara no le dio mayor peso a la situación, pues es algo que hacen todas las personas y aseguró que, así como a ella, esto le ha ocurrido a otras figuras públicas.

“Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Hay gente que va a especular pero pues todo hace que te hagas más famosa”, indicó la influencer.

Sobre las críticas y rumores, Guevara fue clara y tajante: “Que piensen lo que quieran de mí”. Además, manifestó que no planea desgastarse mentalmente con denuncias, prefiere centrarse en su trabajo y bienestar emocional.

“No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”, dijo.

La filtración del video no la tomó por sorpresa. Tras el robo de su celular, Guevara detalló que alertó a su equipo sobre la amenaza de difusión del material privado y que reforzó su seguridad tras el robo del celular.

Wendy contó que recibió apoyo de sus jefes y compañeros, quienes le dijeron que no era la primera a quien le sucedía algo así.

“Yo pensé que me iban a regañar pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que pasa, así que no te sientas protagonista”, relató

