Wendy Guevara entró al quirófano para realizarse una cirugía estética: ¿Qué se hizo?

La influencer mexicana Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores al ingresar al quirófano el lunes para someterse a una nueva cirugía estética.

Días atrás, la ganadora de La Casa de los Famosos México reveló que sometería a una lipoescultura con lipo transferencia, un procedimiento en el que se extrae grasa de ciertas zonas del cuerpo para transferirla a las piernas y glúteos.

Además, la influencer indicó que también tenía planeado ajustar su busto, buscando una mejora en su silueta y un aumento leve de talla.

La noticia se dio a conocer pocas horas después de la revelación pública de su identidad en el programa ¿Quién es la máscara?, donde participó como “María Ovina”.

Según confirmó su amiga Salma, la operación se extendió más de lo previsto, pero salió bien y sin complicaciones.

Wendy descartó someterse a la luxación de costillas, un procedimiento para afinar la cintura que sí se realizaron sus amigas Paola Suárez y Brigitte, ya que tiene compromisos profesionales importantes en los próximos meses.

La famosa influencer ha mostrado transparencia con su público al compartir detalles y explicar que este cambio forma parte de una transformación personal.

Además del aspecto estético, Wendy busca sentirse mejor consigo misma y afrontar nuevos retos profesionales, incluyendo su participación en eventos como Supernova, una competencia de influencers en el ring.

En este sentido, Wendy negocia futuras peleas con figuras como Alfredo Adame o Ricardo Peralta, razón por la que evitó la cirugía de costillas para no poner en riesgo su desempeño.

“Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”, dijo.

