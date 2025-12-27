Carlos Rivera muestra cuánto ha crecido su hijo León en una nueva publicación en redes

La temporada navideña trajo consigo un vistazo inédito a la manera en la que las celebridades disfrutan de estas fiestas decembrinas rodeadas de sus seres queridos. Tal fue el caso del cantante Carlos Rivera, quien por medio de una emotiva publicación en redes sociales presentó un retrato familiar sacado de cueto de hadas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Te esperaba” y “El destino” colocó un carrusel con las imágenes destacadas de una sesión de fotos navideña en donde figuró junto a su esposa Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, hubo un tercer protagonista en la sesión fotográfica que terminó por robarse la atención de los internautas. Se trató de nada más y nada menos que el pequeño León, pequeño al que la pareja dio la bienvenida en agosto de 2023.

En una de las imágenes, la estrella de la música aparece de lo más sonriente mientras abraza a su primogénito. Aunque este mantuvo su regla de no mostrar la carita del niño, el paso del tiempo y cuánto ha crecido quedó evidenciado a través del lente de la cámara del fotógrafo Oscar Abiud.

“¡Feliz Navidad! Que Dios llene de felicidad cada hogar y cada familia. Que la paz reine en los corazones y la felicidad inunde las almas. ¡Jesús ha nacido!“, expresó el famoso para acompañar el post que a solo unas horas de salir a la luz ya había generado furor entre su comunidad digital. ¿La razón de dicha sorpresa? La inusual apertura del artista y su esposa de mostrar a su hijo ante las cámaras.

Y es que no podemos olvidar que tras el nacimiento de León, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez dejaron claro su deseo de mantener la identidad del pequeño fuera del ojo público.

“No creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales”, dijo contundente el famoso en 2024 para el programa “Despierta América“, no sin antes recalcar que quienes aceptaron formar parte de la escena pública fueron él y Cynthia Rodríguez.

“Las redes sociales son muy difíciles y complejas (…) Yo tengo mis reservas, pero no sé, igual y en algún momento decidamos hacerlo. Solo no creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales“, sentenció en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Carlos Rivera muestra a su hijo León por primera vez en su nuevo video musical

• Carlos Rivera destapa la causa por la que no presenta a su hijo en redes

• Carlos Rivera se conmueve hasta las lágrimas al cantarle a la madre fallecida de una fan | VIDEO