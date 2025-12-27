El tiempo de hoy en Los Ángeles para este sábado 27 de diciembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sudeste con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 1 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:57 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:51 h. En total tendremos 10 horas de sol durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 64 grados Fahrenheit (10 y 18 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

