Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de diciembre de 2025.
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Si tienes relación pon orden en esa selva, porque los celos absurdos y la sobreprotección nomás te están convirtiendo en guardia de Oxxo de madrugada: viendo todo y confiando en nada. Respira y bájale tres rayitas, porque si sigues así vas a espantar el cariño y se va a querer ir hasta el perro. Cuida lo que dices, porque tu lengua anda más filosa que navaja nueva y cualquier comentario mal puesto te va a meter en líos tamaño novela de las ocho.
En lo laboral, no corras del cambio, abrázalo; vienen movimientos que te van a acomodar mejor, pero cállate el hocico con los chismes, no cuentes lo que ves ni lo que escuchas, porque hay ojos y orejas esperando verte tropezar nomás pa’ criticarte. Suelta gente tonta, esa que te resta, que ni aporta, que te drena como si fueras pila pirata. La vida es una y no se te puede ir en pendejadas ajenas.
Aprende a estar contigo y a quererte a solas; cuando menos lo esperes, llega alguien que te quiera bonito, sin mendigar atención ni amor de oferta. Amor con amor se paga, olvido con olvido, y el que no suma se descarta como calzón viejo. Ya no dudes tanto, ve por lo que sientes, sal, convive, abre espacio a nuevas historias; no porque necesites amor para respirar, sino para sanar la sombra de lo que jamás funcionó.
Cuida tu corazón: no apuestes todo por quien no da ni las gracias. No seas rebaja de fin de temporada ni te pongas en promoción… Tú vales, pero te haces mens@. Que no se te olvide: quien no te celebre, no te merece. Y quien no quiera estar, que se vaya derechito a donde ya sabes.
VIRGO
Se te vienen días moviditos. Pérdidas materiales, nada grave, pero suficientes para recordarte que no se puede confiar en cualquiera. Y aguas porque una amistad cercana va a terminar su relación y va a andar llorando como protagonista de telenovela barata, arrastrándote a su drama; apóyala, pero sin cargarle la vida.
Si tienes pareja, cuidado con esa “amistad” de tu pareja que trae la lengua más venenosa que suegra celosa. Va a querer llenarle el buche de piedras y meter cizaña para que peleen. No te enganches ni des vuelo a la imaginación; no armes tragedias sin pruebas que luego te andas arrepintiendo.
Ya deja de prestarle tu corazón a gente que no sabe usarlo; eres buena persona, pero por eso te agarran de tapete. Entiende: hay gente que sólo da amor cuando necesita favores. Ponte las pilas, trabaja en tu felicidad y no permitas que ningún hijo de la tostada te vuelva a jugar chueco. Cuando necesites consejo, búscalo donde haya amor, no donde haya morbo. Preguntar a la persona incorrecta ahora te puede provocar un problemón de los buenos.
Se te va a caer el encanto por alguien que movió tu mundo, pero nunca movió un dedo. Eso es avanzar, no sufrir. Dolores musculares y cansancio andarán rondando; cuida tu cuerpo, que no es desarmaduría. Y ojo: podrías confundir interés con cariño y cariño con amor; hay una amistad que te está tratando muy bien y eso te puede revolver el corazón.
Cambios de humor vienen como montaña rusa: días buenos, días “¿pa’ qué me levanté?”. Estarás medio bipol@r, pero no te asustes, solo es tu corazón aprendiendo a cerrar ciclos que tú sigues terqueando en revivir. Suéltalo y la vida se acomoda.
LIBRA
En el amor andarás como gelatina en plato chico: temblando por cualquier malentendido con tu piores nada. Respira, mi ciela/cielo, porque no todo es drama; a veces nomás se necesita hablar sin reproches y sin actuar como si fueras detective de telenovela. Si ves problemas, arréglalos sin orgullo, que ese mendigo orgullo nomás te estorba para ser feliz.
Ojo con tu cuerpecito: eres de subir de peso nomás de ver la comida, así que ponte trucha con la dieta, con las harinas y con las tentaciones nocturnas (y no nomás las de la cocina). Se cancela un trámite y eso te va a decepcionar porque descubrirás indirectas y comentarios que te van a caer como cubetazo de agua fría; eso te enseñará quién sí y quién nomás hace bulto.
En lo material, trabaja y consigue lo tuyo por la derecha; lo que llega chueco, se va igual. Atiende sueños o señales raras en estos días: viene mensaje oculto, respuesta a preguntas que traes atoradas y aviso de una situación que está por darse. Si estás solter@, despabíláte, engomínate y dale vuelo a la caricia; la vida se va y tú cuidando la reputación… que al final ni reputación tienes, nomás miedito.
Familiar requerirá atención, no lo sueltes. Proyecto que traes en la cabeza puede hacerse realidad si empiezas HOY, no mañana, no “cuando se pueda”. Aprende de tus caídas: sueles enamorarte de la piedra con la que te pegas, hasta la tapas, la abrazas y regresas como si fuera colchón. ¡Ya basta! La vida no es museo para quedarte viendo recuerdos.
Te llega dinerito extra; no lo tires en puras fregaderas. Nueva amistad llegará y puede moverte el corazón, pero aguas: lo que te atrae podría ser obsesión, no amor. No busques desesperad@, que cuando correteas al amor, el amor se espanta; pero cuando te valoras, toca la puerta solito.
ESCORPIÓN
Inicias ciclo perrón para mejorar tu carácter, porque últimamente andas como cuete mojado: cualquier cosa te prende y te desquitas con quien no debe. No es maldad, es cansancio, es memoria de traiciones pasadas que todavía te saben a sangre. Aprende a no cargar culpas ajenas, ni a resolver vidas que no te pidieron rescate; primero atiéndete a ti antes de querer salvar al universo.
Eres alma buena, intensa y cambiante; sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo, pero eso te drena. Pon límites, porque querer ayudar sin medida te deja seco del corazón. Si esa persona que te gusta y te mueve todo no muestra interés, salte de ahí antes de que termines rogando amor que debería llegarte sin pedirlo. No insistas donde no te quieren y no apuestes donde no te incluyen.
Laboralmente habrá estrés, responsabilidades y hasta envidias, pero también vas a darte cuenta de quién sí te aprecia. Ten cuidado con lo que prometes, porque podrías quedar a deber favores que se cobran con la amistad o el alma. Sé claro y no digas sí cuando quieres decir “ahorita no, joven”.
En lo sentimental, baja tus exigencias del físico; ya viste que por fijarte nomás en el empaque te han salido infieles, mentirosos o “cariños compartidos”. Busca lo que realmente te sostenga el alma, no lo que nomás se vea bonito en selfie. Se alejará una persona importante, esa que te movía el tapete y te sacaba suspiros; no hagas ni maíz por retenerla, porque si se queda a fuerzas, va a ser para lastimarte y traerte como títere.
Este fin de año es para que levantes el mentón, sacudas la tristeza y recuerdes que lo que no se cuida, se pierde; y lo que no te suma, se suelta. Déjate de mártires y mártires, tú naciste para renacer, no para suplicar.
ARIES
No andes desconfiando nomás porque sí, corazón. Esa persona que estás pretendiendo ya pasó por historias feas y no quiere repetir el circo. Si te interesa, cuídalo, pero no lo sofoces con celos y poses; bájale a la desconfianza y al orgullo, que nomás te estás amargando tú solit@. El orgullo no se come, pero cómo llena el hocico de espinas.
Se vienen cambios laborales que te van a sacudir la rutina; no te asustes, que de ahí nace algo bueno. En cuestión de dinero, por fin respiras: hay mejora, pago pendiente, alivio o apoyo que te llega cuando ya andabas contando las monedas como si fueras cajero de combi. Amores nuevos o conexiones recientes pueden crecer rápido si te abres y no te haces el interesante de más. Interés se demuestra, no se adivina.
Si ya tienes pareja y esa persona duda de ti cada ratito, piénsalo: ¿quieres pasar la vida dando explicaciones, o vivir en paz? Amor no es vigilancia; amor es confianza y ganas. Cambios de humor repentinos, dolor de cuerpo o anginas se asoman, así que abróchate la chamarra y bájale al desvelo. También se ve familiar complicado que puede meterte en pedos económicos, así que cuida a quién ayudas y cuánto prestas.
Ya no vivas pensando en lo que “se llevó la tiznada”, porque si el pasado fuera tan bueno no te hubiera soltado. Enfócate en tus metas, en tu balance, en lo que quieres lograr. Tendrás conflictos existenciales y humor tan pesado que ni tú te vas a soportar; y sí, a veces te tomas las críticas tan en serio que parece que te avientan piedras.
Es tiempo de fortalecer el corazón, pero sin convertirlo en piedra. Confía en quien confía en ti, ama a quien te ama y no te desgastes en quien te trata como segunda opción. El amor bonito no lastima ni hace dudar; el amor bonito llega y se queda.
TAURO
Una persona importante para ti se puede sentir decepcionada por actitudes o comentarios que hiciste sin medir las consecuencias. No es para llorar, es para reflexionar: hay palabras que hieren más que cachetada con anillo. En el amor puedes sentir decepción, pero no te me hundas; cuando sueltes la necedad de estar buscando, llegará la persona correcta a acomodarte el alma y a cerrar heridas que tú ya traías remendadas con cinta.
La soledad no es tu enemiga, es tu maestra; pero tú te la tomas muy a pecho y haces drama. Recuerda que no naciste mamila: la vida y la gente te moldearon, te curtieron, y por eso reaccionas fuerte. No te calles lo que te aprieta el pecho, pero tampoco des más de la cuenta por quien nomás te ofrece migajas emocionales.
Una amistad buscará disculparse por un error del pasado; decide si lo quieres cerrar o dejarlo ahí como enseñanza. Cambios fuertes vienen en tu manera de pensar: madurarás “a huevo”, no por gusto. Alguien cercano va a necesitarte más que nunca; ayuda, pero no cargues vidas que no son tuyas.
Cuida tus caricias y a quién se las aflojas, porque podrías confundir pasión de una noche con amor eterno, y luego ahí andas llorando porque te enamoraste de donde no era. Tu corazón anda golpeado y por eso temes entregarte; no te culpes, solo ve despacito.
Tu visión de la vida te ayudará con proyectos, pero no descuides tu lado sentimental; un corazón ignorado termina cobrando factura. También se ve separación muy perra en tu círculo: amistad que se rompe, persona que se cae del pedestal, verdad que duele pero libera. Y aunque pique, es crecimiento.
GÉMINIS
Si tu relación anda de picada, mi amor, es por la falta de comunicación y confianza; no se puede vivir con misterio, sospecha y monos en la cabeza. Aclaren, hablen y suelten el veneno acumulado antes de que se envenenen solos. Ojo con una amistad depresiva que se anda cayendo a pedazos; puedes querer mucho, pero no te lleves la basura emocional de otros a casa, porque te vas a llenar de telarañas en el alma.
Cuida tu imagen porque hay gente con la lengua más larga que lista de Coppel; podría haber comentarios sobre ti por actitudes que traes medio desajustadas. Y sí, debería valerte maíz lo que digan, pero tampoco pierdas el rumbo ni hagas cosas que ni tú entiendes. Cuida tu cuerpo, ejercítate, deja de dormir abrazado al drama y bájale a la ansiedad que te anda dejando el engrudo hecho bolas.
La vida no es para andar explicando todo; vive y punto. No creas en el amor por discursos bonitos, cree en hechos: quien quiere se nota, quien ama aparece, quien miente desaparece solo. Deja de querer salvar a medio mundo; no eres servicio social ni terapia emocional barata. Has descuidado tu felicidad por querer ser héroe de causas perdidas.
No le tengas miedo al amor; si antes te partieron el alma como tortilla dura, ahora te toca unir las piezas y volverte a arriesgar. La vida te va a poner caminos que te hagan creer otra vez; no corras, pero tampoco te encierres. Cambia actitudes que no te gustan, corta hábitos que te sabotean. La felicidad es como el pan caliente: no dura mucho, pero mientras esté, disfrútala sin miedo a quemarte. Aprovecha cada risa, cada instante y cada oportunidad. Sé feliz sin pedir permiso.
CÁNCER
En amistades tendrás muchas, pero amigos de verdad se cuentan con una mano y te sobran dedos. No llores por quien no daría ni un vaso con agua por ti. Ten cuidado con caídas y golpes; andarás distraíd@ y el destino se anda riendo, así que abre los ojos. Ponte metas y ve por ellas sin pedir permiso ni explicación; no naciste para arrastrarte, naciste para avanzar con dignidad.
Ya no regreses a lo que ya te escupió; el pasado no es parque para pasear, es museo para recordar lo que NO quieres repetir. Entra etapa de cambios en la que no sabrás bien a dónde vas, pero sentirás que no puedes quedarte donde estás. No te asustes: cada nuevo comienzo trae oportunidades que antes no veías por estar llorando por quien no se lo merecía.
Una amistad puede desarrollar un interés carnal por ti; si no corresponde, no des alas ni señales equivocadas, porque luego ahí andan diciendo que “les diste esperanzas” cuando nomás estabas siendo amable. Pon límites sanos antes de que te armen telenovela.
Ojo con tres amistades que hablan mal de tu familia; no reclames, nomás aléjate en silencio. La dignidad es mejor que el pleito. Cambia tu actitud contigo mismo: deja de tratarte como enemigo, es momento de crecer, sanar y no volver a mendigar cariño.
Vienen cambios fuertes, pero buenos: la oportunidad de mandar a la fregada todo lo que te detiene, de limpiar tu entorno y de salir de la jaula mental que tú solit@ construiste. Deshazte de lo que pesa, de lo que lastima, de lo que no avanza. El futuro se abre bonito si dejas de cargar pasado muerto.
PISCIS
Se empieza a cocinar la idea de un viaje; quizá no está definido, pero ya huele a maleta y carretera. Se viene discusión con amistad porque ninguno quiere doblar las manitas; respira, porque si te enganchas vas a acabar diciendo cosas que ni sientes. Persona de piel blanca podría buscarte, trae interés, pero le tiemblan las patitas por miedo a tu rechazo; si te interesa, abre la puerta, y si no, cierra la ventana sin hacer drama.
No caigas en provocaciones ni fregaderas que nomás buscan sacarte de tus casillas; si quieres algo, sí puedes lograrlo, pero con ganas, constancia y sin autosabotaje. Hay reuniones y eventos sociales cerca; en esas situaciones, aprende a observar más que hablar: calla, guarda y usa la información cuando más te convenga, porque la vida también se juega con estrategia.
Si tu relación se ve turbia, es porque ya no son quienes fueron al inicio; antes se buscaban, ahora se ignoran. Hablen, o se apagan. Tu familia necesita más apoyo; no la descuides por andar resolviendo problemas que no te dejan ni un dulce. Expareja dará señales de vida, pero no te engañes: perro huevero ni aunque le quemen el hocico; si regresas ahí, que sea con consciencia, no con necesidad.
Te ilusionas rápido y te decepcionas más rápido todavía; eres perfeccionista, esperas detalles y cuando no llegan te sientes sobrado. Aguas: el amor no es control, es equilibrio. No te mendigues y no te encierres. Hay una vida entera queriendo recompensarte, pero primero debes cerrar capítulos sin llorarle a lo que ya no está. Consejo de señora: “El amor no se ruega, se corresponde. El pasado no se revive, se supera.”
ACUARIO
Una persona del pasado tocará a tu puerta, pero no por amor: por problemas, chismes o pendientes. No abras sin revisar quién es; hay visitas que llegan como bendición y otras como auditoría sorpresa. Extrañarás a alguien que fue importante, pero si sigues mirando atrás no vas a construir nada hacia adelante.
Nuevos amores vienen en camino, algunos dulces y otros con cuchillo escondido; no corras a enamorarte a la primera, porque hay gente que promete cielo y tierra y apenas puede con su conciencia. Podrías conocer a alguien por redes o por amistades, así que no digas “de esta agua no beberé”, porque te puedes ahogar ahí.
Deja de tener miedo a ir por lo que quieres; apúntale alto y tírale con ganas. Visualiza tus metas, porque estos días tu mente anda con poder para atraer lo que repites como mantra. En tus amistades hay varios que nomás te buscan cuando ocupan favores, pero cuando tú te estás desmoronando, ni un “¿cómo sigues?” te mandan. Aprende a depurar: el cariño que no se nota, estorba.
Cambios fuertes te van a beneficiar, sobre todo en dinero o estabilidad; viene alivio, viene oportunidad. Pero también debes cuidar tu carácter, porque eres tan direct@ que a veces hieres sin querer; no todo el mundo aguanta tu sinceridad sin anestesia. Habla claro, pero bonito, que la verdad sin tacto también lastima.
Consejo de señora: “Cuando alguien se vaya, déjalo ir. Cuando alguien llegue, deja espacio. Y cuando sea tu momento… que se note.”
CAPRICORNIO
No vivas solo al día como reloj sin pila, vive cada segundo con intención, con ganas, sin arrepentirte; que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz, no a pedir permiso. Deja de complacer sueños ajenos, ya va siendo hora de que trabajes por los tuyos; si no lo haces tú, nadie va a llegar a tocarte la puerta con una vida nueva envuelta para regalo.
Podría surgir un viaje inesperado; cuídalo, protégelo y no permitas que factores externos o comentarios mal vibrosos te lo arruinen. Este fin de semana no confíes tanto en gente recién llegada, podrías terminar en chismes que ni sabías que existían. Hay negocio o idea que puede cuajar muy bien si te pones las pilas; deja de escuchar a los que nomás buscan amargarte el dulce y desacreditarte. Hazte sordo al veneno y ciego al chisme.
En el amor a distancia, se pondrá a prueba el cariño; o se fortalecen, o se quiebran, pero ya no más medias tintas. Si tienes pareja, busquen tiempo real, no likes ni mensajitos a medias. Si estás solit@, no mendigues cariño; nadie digno de tu corazón te va a hacer rogar por atención. Si te quieren, se nota; si no, también.
Días de incertidumbre y recuerdos del pasado te van a mover el tapete; cosas pendientes vuelven para cobrar factura o para devolverte lo que era tuyo. No regreses a donde ya te rompieron; no eres taller para estar arreglando lo que no hiciste tú.
Tu corazón es noble y grande, pero a veces eso te pone de tapete. Deja de cargar dolores gratuitos; querer no es sufrir, y amar no es aguantar. Pon límites aunque duela. Lo que se queda, que sea por amor; lo que se va, que sea por dignidad.
Consejo de señora: “No mendigues cariño, porque el amor que se ruega no sabe quedarse.”
SAGITARIO
Aguas con amores de una noche que saben a gloria, pero terminan como cruda moral: bonitos al principio, tormentosos al final. No mendigues amor ni atención; quien no suma, estorba, y quien viene solo por ratitos, no merece quedarse. No eres premio de consolación ni pasatiempo de nadie.
Días para enfocarte en lo que te da provecho, para retomar la paz interna y hacer cosas distintas si quieres resultados nuevos. La salud mejora si has pasado por infecciones o molestias, pero cuida caídas, golpes o torceduras; estás como para dar un mal paso y terminar contando la historia en urgencias.
Es momento de creer en ti, de usar el carácter con el que viniste al mundo. No cambies para gustarle a nadie; el que te quiera, que te quiera completo. La vida te pondrá lo necesario para avanzar, pero tú tienes que mover las patas; nada sucede si te quedas sentado esperando que el universo haga las tareas por ti.
Hay días en que te sentirás sin fuerzas, sin ganas, sin camino; normal, los golpes del pasado te dejaron con desconfianza y miedo. Pero no te confundas: ya has vencido cosas peores y aquí sigues. Amores del pasado pueden volver como cruz o como tentación; no seas ingenu@, si regresas que sea con cabeza, no con heridas abiertas.
Juegos de azar te favorecen, pero no te emociones y empeñes hasta el molcajete; una racha no es destino. Lo importante es recordar que tu corazón merece ser hogar, no motel emocional. Si alguien quiere quedarse, que llegue con respeto; si no, que cierre la puerta al salir.
Consejo de señora: “Cuando el amor duela más de lo que cura… ahí no es. Y punto.”