Jessica Cediel se defiende tras realizar sesión de fotos en pleno funeral de su papá

La presentadora Jessica Cediel, quien forma parte de ‘Exatlón Estados Unidos’, está en el ojo de la polémica por la sesión de fotos que protagonizó durante el funeral de su padre, Don Alfonso Cediel, quien falleció el pasado 20 de diciembre.

“Siempre unidas por ti y siempre para ti! 🤍 Hoy fue nuestro último abrazo Cediel. 💔 Hoy no te digo adiós papi sino hasta pronto.🕊️ Gracias por todo papito lindo de mi vida y mi corazón 😍 Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida.💔 Siento un hueco inmenso.💔”, publicó Jessica en un fragmento de su mensaje de despedida.

En las imágenes en cuestión se ve a Jessica y a algunos integrantes de su familia posando junto al ataúd y el nicho donde depositaron las cenizas de su papá, lo que dividió opiniones entre sus seguidores.

Fue tal el revuelo que causó la forma en que despidieron a su padre, pues algunos consideraron que ese no era el momento para realizar una sesión de fotos, que la también actriz reapareció y se defendió.

Su reacción se produjo tras las críticas que recibió por parte de la tiktoker Tuti Vargas, quien la cuestionó por su actuar durante el funeral de su padre.

“Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto. Y si lo hacemos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada”, respondió Jessica al inicio de su defensa.

En otro fragmento de su respuesta se lanzó contra su crítica, a quien señaló de querer hacerse notar a causa del dolor que ella y su familia están viviendo.

“Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. Vaya y busque tráfico en otro lado. Insensible. Que falta de empatía. Por eso la sociedad está como esta, por no ponerse en los zapatos del dolor”, concluyó Jessica, quien de esa manera defendió la manera en que ella y los suyos decidieron despedir a su papá.

El papá de Jessica Cediel fue diagnosticado con Parkinson en el 2021 y desde entonces luchó contra esa enfermedad.

