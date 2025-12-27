Lupita D’Alessio arremete contra la productora de Ari Borovoy por adeudo a su hijo Ernesto

Todo parece indicar que la polémica entre Lupita D’Alessio y Ari Borovoy está lejos de terminar, pues recientemente la cantante lanzó una nueva ola de señalamientos en contra de su empresa, Bobo Producciones, por un presunto incumplimiento de pago hacia su hijo Ernesto D’Alessio.

La denominada ‘Leona dormida’ se dio a la tarea de exponer la situación por medio de una transmisión en vivo. Allí, detalló que su hijo no recibió el pago pactado por un show realizado en Guadalajara el pasado 14 de noviembre.

“Bobo Producciones donde no le han pagado a mi hijo Ernesto, Guadalajara que fue el catorce de noviembre, que fue hace más de un mes. No le contesta las llamadas tampoco, al trabajador se le tiene que pagar sus salarios, él tiene hijos y tiene gastos como todos“, dijo de forma contundente.

Con estas declaraciones, Lupita D’Alessio reaviva la controversia a la que Ari Borovoy y su hermano Jack (co-fundador de la empresa de entretenimiento) se han visto sujetos por supuestas inconsistencias con el cumplimiento de contrato de los artistas con los que han colaborado.

Recordemos que el pasado mes de agosto, la intérprete de “Acaríciame” y “Lo siento mi amor” ventiló un par de diferencias con la productora encargada de organizar su última gira antes del retiro permanente de los escenarios.

“Ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D’Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas, eso no se hace“, denunció en su momento.

Asimismo, la famosa lamentó que los lineamientos que se establecieron al inicio de la relación laboral no se hayan respetado: “Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia y yo me encariño inmediatamente con la gente rápidamente y yo creo en la gente, ese es mi problema, que no debo ser tan confiada“, señaló.

Hasta el día de hoy, y a pesar de la ola de cuestionamientos por parte de los internautas, Ari Borovoy y la empresa no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente señalado por Lupita D’Alessio.

