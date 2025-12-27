Un hombre mató a su esposa embarazada frente a sus 3 hijos en Florida

Un hombre de Florida se encuentra tras las rejas tras apuñalar mortalmente a su esposa embarazada y en presencia de los 3 hijos de la pareja, según informaron las autoridades.

Mario Alejandro Ramírez, de 37 años, está acusado de un cargo de asesinato, detallan los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

El incidente ocurrió después de la medianoche del martes en un apartamento del primer piso en la calle 41 noreste de Oakland Park, al norte de Fort Lauderdale.

La oficina del sheriff de Broward reveló nuevos detalles del asesinato de Fayanni Andreina Ramírez, una madre venezolana.

Videos muestran al acusado gritando mientras que los rescatistas se lo llevan en una camilla, tras haber apuñalado mortalmente a su esposa y haberse herido a sí mismo.

En el video, grabado por un vecino con un teléfono celular, se le escucha gritar que querían matarlo y que se habían llevado a sus tres hijos.

“Me hicieron matar a mi esposa porque me acorralaron. Los Illuminati”. En otro instante niega haber cometido el crimen.

En el apartamento también se encontraban los hijos de la pareja. “Son conscientes de lo que pasó ese día, porque ellos estaban ahí”, dijo otra vecina a Telemundo 51.

Al momento del asesinato, la víctima tenía una orden de alejamiento vigente contra el acusado, según las autoridades.

El acusado se encuentra actualmente detenido en la Cárcel Principal de Broward sin derecho a fianza, informó WPLG. Durante la audiencia de fianza, el juez también ordenó evaluaciones médicas y de salud mental.

