Dos adolescentes serán juzgados como adultos por el asesinato de una joven de 14 años en Florida

Dos adolescentes de Florida serán procesados como adultos por el asesinato de Danika Troy, de 14 años, ocurrido a finales de noviembre en la localidad de Pace, en el noroeste del estado. La Fiscalía estatal informó que Gabriel Williams, de 16 años, y Kimahri Blevins, de 14, fueron acusados de homicidio premeditado en primer grado.

Según las autoridades, los jóvenes habrían atraído a la víctima a un sendero boscoso, donde le dispararon en varias ocasiones antes de prender fuego a su cuerpo. El crimen ha generado conmoción tanto por la brutalidad de los hechos como por la corta edad de los implicados.

El hallazgo del cuerpo y la investigación

La madre de Danika Troy denunció su desaparición la mañana siguiente a los hechos. Dos días después, un transeúnte encontró el cuerpo gravemente calcinado en una zona boscosa. La identificación fue posible gracias a los zapatos que llevaba puestos y a un scooter eléctrico hallado cerca del lugar.

Los investigadores señalaron que las pruebas condujeron rápidamente a los sospechosos, quienes fueron detenidos pocos días después y permanecían en un centro juvenil hasta su imputación formal. Tras la acusación, ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Santa Rosa, donde quedaron recluidos sin derecho a fianza.

Disputa en redes y posible premeditación

Aunque el motivo del crimen aún no ha sido plenamente esclarecido, la policía sostiene que el ataque habría sido planificado tras un conflicto en redes sociales ocurrido semanas antes. De acuerdo con las pesquisas, la víctima y los sospechosos se conocían previamente y mantenían algún tipo de relación.

La madre de la adolescente afirmó que uno de los acusados habría fingido interés sentimental para convencer a su hija de encontrarse con ellos. “Ella solo quería estar enamorada”, declaró en entrevistas a medios locales, al tiempo que expresó su dolor por la pérdida.

Un proceso judicial con penas severas

Al ser juzgados como adultos, Williams y Blevins podrían enfrentar condenas de cadena perpetua si son hallados culpables. Las autoridades también investigan el origen del arma utilizada, que presuntamente habría sido robada, aunque hasta el momento no se han presentado cargos contra los padres de los acusados.

El caso ha reavivado el debate en Florida sobre la violencia juvenil, el uso de redes sociales y la responsabilidad penal de menores en crímenes de extrema gravedad.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero