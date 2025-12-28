Antigua se corona bicampeón en final de la liga de Guatemala que termina en invasión a la cancha y batalla campal

Antigua conquistó este sábado el torneo Apertura guatemalteco y enlazó su segundo título consecutivo, pese a perder por 1-0 ante Municipal. El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia se impuso en la serie final con un global de 2-1, gracias a la victoria por 2-0 en el partido de ida disputado una semana antes.

🏆🥑 ¡BICAMPEONES! 🥑🏆



Antigua se consagra Bicampeón de la Categoría Mayor del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, tras un campeonato marcado por el orden, el compromiso y la constancia. pic.twitter.com/c0ian1IR0A — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) December 28, 2025

Municipal ganó la vuelta, pero no le alcanzó

El encuentro de vuelta se jugó en Ciudad de Guatemala, donde Municipal se impuso con un gol de César Calderón al minuto 22. Sin embargo, la ventaja mínima no fue suficiente para revertir el marcador global ni impedir que Antigua celebrara un nuevo campeonato.

Trifulca e invasión de cancha empañaron la final

El partido terminó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y una invasión a la cancha del estadio El Trébol protagonizada por unos 500 aficionados, lo que generó momentos de tensión tras el pitazo final.

Lo ocurrido en el estadio El Trébol durante la final entre Municipal y Antigua GFC no es un hecho aislado, sino un síntoma reiterado de un problema más profundo.



El fútbol en Guatemala se ha convertido, con demasiada frecuencia, en escenario de violencia, descontrol y… pic.twitter.com/YiWELXO80Q — Juan Pablo Mata (@juanpaguatemala) December 28, 2025

Agentes antimotines de la Policía Nacional Civil tuvieron que intervenir para desalojar a los invasores y proteger a los jugadores del Antigua, quienes debieron correr hacia el vestuario ante la situación.

Antigua se consolidó como el campeón de la Liga Nacional. #Guatemala #Deportes



La final de la Liga Guatemalteca entre Municipal y Antigua F.C terminó en una pelea campal.



Videos: Stanley Herrarte/Publinews pic.twitter.com/Zd1ZWSwI9R — Publinews (@PublinewsGT) December 28, 2025

Suspendida la premiación del campeón

Debido a la trifulca y a la invasión del terreno de juego, la ceremonia de premiación fue suspendida, ya que los futbolistas de Antigua no pudieron regresar al campo para recibir el trofeo del Apertura guatemalteco.

𝐀𝐒𝐈 𝐄𝐌𝐏𝐄𝐙𝐎 𝐓𝐎𝐃𝐎 👀❌️🏟⚠️



La coronación de Antigua GFC provocó la molestia de los aficionados de Municipal, que invadieron la cancha para causar disturbios.



📽Cortesía | #DeportesND pic.twitter.com/CW6pDyCA6C — Nuestro Diario (@NuestroDiario) December 28, 2025

Antigua suma su sexto título y confirma su dominio

El campeonato representa el sexto título en la historia de Antigua, club que logró su primer trofeo hace 10 años, desde su fundación en 1958. Además, el equipo de Antigua Guatemala parece haberle tomado la medida a Municipal, uno de los clubes más ganadores del país.

Por segunda ocasión consecutiva, Antigua se coronó campeón en el estadio El Trébol, ante aproximadamente 7.000 aficionados, arrebatándole el título al conjunto escarlata en su propia casa.

Luis Morán y Mauricio Tapia, claves del éxito

Una de las grandes figuras del campeón fue el guardameta Luis Morán, quien en al menos cuatro ocasiones evitó el empate y sostuvo la ventaja global frente a Municipal.

El entrenador argentino Mauricio Tapia continúa consolidando su legado, al haber conducido a Antigua a la conquista de cinco de sus seis títulos, convirtiéndose en una figura histórica del club.

La ida marcó el camino al título

El partido de ida se disputó el sábado 20 de diciembre en Antigua Guatemala, con triunfo local por 2-0, gracias a los goles del argentino Juan Apaolaza y del seleccionado guatemalteco Óscar Santis, resultado que terminó siendo decisivo para el campeonato.