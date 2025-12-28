Demócratas de Nueva York promueven acciones para limitar operaciones de ICE

El 18 de diciembre, cinco legisladores demócratas de Nueva York se sumaron a una coalición de representantes de siete estados para impulsar una agenda legislativa que busca limitar la cooperación local con las operaciones federales de inmigración y reforzar la protección de los derechos civiles.

Durante una conferencia de prensa conjunta, los funcionarios denunciaron lo que calificaron como “tácticas de policía secreta” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y presentaron un paquete deproyectos de ley destinados a fortalecer el Estado de derecho.

Uno de los ejes centrales es la Ley para el Fin de las Tácticas Ilegales, MELT, de la senadora estatal Patricia Fahy, que prohibiría a los agentes del orden usar máscaras o disfraces cuando interactúan con el público, obligándolos a mostrar su rostro y credenciales.

La iniciativa prevé excepciones para mascarillas médicas, equipos de rescate o misiones de alto riesgo de SWAT, pero establece que los infractores enfrentarán cargos por delito menor, en un intento de reforzar la transparencia y la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad.

Fahy sostuvo que la actuación de agentes enmascarados ha erosionado la confianza pública y describió escenas de detenciones a plena luz del día como una práctica incompatible con una democracia moderna, en declaraciones ofrecidas al presentar la propuesta.

Protección de escuelas y lugares sensibles

Otro proyecto clave es la Ley de Protección de Nuestras Escuelas, que restringe el acceso del ICE a instalaciones educativas salvo que cuenten con una orden judicial válida, obligando además a notificar de inmediato a los padres si se produce un arresto en un campus.

La norma también impediría que las escuelas destinen fondos o personal a colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales, evitando que directores o guardias deban decidir sobre la legalidad de órdenes administrativas, una tarea que recaería en asesores legales.

En la misma línea, la propuesta S4121 ampliaría la protección a hospitales, iglesias, bancos de alimentos y refugios, prohibiendo arrestos civiles sin orden judicial en un radio de 300 metros, y habilitando demandas por daños contra detenciones consideradas ilegales.

El asambleísta Micah Lasher argumentó que los residentes deberían sentirse seguros al acudir al médico o denunciar delitos sin temor a ser detenidos, destacando quela presencia de ICE en estos espacios genera miedo y aislamiento social.

El senador Zellnor Myrie presentó además la Ley de Derechos Civiles de Nueva York, que permitiría demandar a funcionarios federales, estatales o locales por violaciones constitucionales, incluyendo indemnizaciones por angustia emocional y cobertura de honorarios legales.

Finalmente, Andrew Gounardes defendió su proyecto Nueva York para Todos, que limitaría el uso de recursos públicos para colaborar con ICE y exigiría consentimiento por escrito antes de permitir interrogatorios, mientras que el republicano Robert Smullen se manifestó en contra al considerar innecesarias estas medidas en su distrito.