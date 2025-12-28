Los Ángeles: el tiempo para hoy domingo 28 de diciembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un domingo con cielos despejados. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el norte con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 9.32 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:52 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 72 grados Fahrenheit (11 y 22ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

