Taiwán es “parte inseparable de China”, afirma Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló este domingo que Rusia reconoce la integridad territorial de China y que la defenderá en caso de conflicto en relación con Taiwán.

“En cuanto a una posible escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán, el procedimiento de actuación en tales situaciones se describe en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación con China del 16 de julio de 2001 (…), donde uno de los principios fundamentales consagrados en este documento es el apoyo mutuo en la protección de la unidad nacional y la integridad territorial”, dijo Lavrov en una entrevista para TASS.

De este modo, el jefe de la diplomacia rusa recordó que su país se opone a la independencia de la isla y la ve como parte de China.

Al mismo tiempo, acusó a Occidente de provocar tensiones en la región por beneficio propio.

“Hoy en día, Taiwán se está utilizando como un instrumento de contención militar-estratégica contra China. También existe un interés mercantil: algunos en Occidente no están en contra de lucrarse con el dinero y la tecnología taiwaneses”, aseguró.

Además, acusó a Estados Unidos de armar a Taiwán. “Las costosas armas estadounidenses se venden a Taiwán a precios de mercado”, añadió.