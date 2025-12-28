Uruguay saldrá campeona del mundo en 2026, según exfutbolista charrúa

La confianza en la Selección Uruguaya de cara al Mundial de 2026 volvió a quedar en evidencia a partir de las declaraciones del ex lateral Jorge Fucile, quien no dudó en afirmar que la Celeste viajará a Norteamérica con un objetivo claro y ambicioso. “Vamos a salir campeones”, aseguró el ex futbolista, en una frase que resume la expectativa que, según él, debe acompañar a cualquier selección que dispute una Copa del Mundo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Las declaraciones de Fucile fueron recogidas por el programa DSports Verano: Camino al Mundial, de DGO Stream, donde el ex defensor hizo hincapié en la mentalidad con la que Uruguay afrontará el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Para el ex internacional, la ilusión no es una carga, sino una condición necesaria para competir al máximo nivel. “La verdad que salir campeón. ¿A qué vamos? Vamos a salir campeones, la ilusión que tienen todas las selecciones es la de salir campeones”, expresó.

"URUGUAY TIENE QUE SALIR CAMPEÓN" 🇺🇾🏆



🎙️ Jorge Fucile no dudó y aseguró que la selección Charrúa debe coronarse en el #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSVerano pic.twitter.com/qZXBD35f97 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) December 26, 2025

Un grupo exigente y el desafío del debut

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial 2026, junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Una zona que Fucile consideró exigente, aunque también destacó el carácter especial que tiene la competencia. “Si bien es la clasificación, son partidos especiales, estás fuera de todo, es tu momento, el de todos, es tu día, entonces lo vas a disfrutar. No vas como en las Eliminatorias. Como se dice las Eliminatorias se sufren y los mundiales se disfrutan”, explicó.

El calendario marca que la Celeste debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami. En esa misma ciudad jugará su segundo partido frente a Cabo Verde, el 21 de junio. El cierre de la fase de grupos será ante España, el 26 de junio en Guadalajara. En caso de avanzar entre los dos primeros del grupo, Uruguay se medirá con un rival del Grupo J —integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania— en Los Ángeles si finaliza como líder, o regresará a Miami si clasifica en el segundo lugar.

Fucile, quien disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, remarcó que la confianza y la esperanza deben ser pilares del recorrido mundialista. En ese sentido, sostuvo que el equipo debe asumir el reto sin complejos, independientemente de los obstáculos.

Bielsa, antecedentes y el peso de la historia

La selección uruguaya afronta el Mundial 2026 bajo la conducción de Marcelo Bielsa, en un proceso que ha tenido momentos de tensión interna y resultados irregulares. Tras asegurar la clasificación, el equipo realizó una gira internacional con victorias amistosas frente a República Dominicana y Uzbekistán, un empate ante México y una dura derrota por 5-1 contra Estados Unidos. A eso se sumó una crisis interna derivada de diferencias entre el entrenador argentino y parte del plantel, situación que obligó a reordenar el trabajo de cara a la cita mundialista.

Bielsa acumula 31 partidos dirigidos al frente de Uruguay, con 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas. Esta será su tercera experiencia en Copas del Mundo, luego de dirigir a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010, con un estilo reconocible por su propuesta ofensiva.

Uruguay, campeón del mundo en 1930 y 1950, ha sido protagonista en varias ediciones posteriores, con semifinales en 1954, 1970 y 2010. El torneo de 2026 marcará su quinta participación consecutiva en un Mundial, una racha que refuerza su condición de selección histórica. En ese contexto, las palabras de Fucile reflejan una convicción que conecta pasado, presente y ambición de futuro.



Sigue leyendo:

· Lionel Messi tendría un amor oculto por el fútbol mexicano

· “Estoy seguro de que llegaré”: Cristiano Ronaldo sobre los 1,000 goles

· Cuatro seleccionados no se quieren perder el Mundial 2026