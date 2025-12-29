Así luciría Estados Unidos sin población inmigrante

En todo Estados Unidos parece faltar alguien. A un año del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, sectores enteros comienzan a sentir el impacto de una reducción abrupta de trabajadores, estudiantes y familias extranjeras que hasta hace poco sostenían comunidades y economías locales.

En Luisiana, empresas de construcción no consiguen carpinteros; en Virginia Occidental, hospitales se quedan sin médicos y enfermeras que planeaban llegar del extranjero; y en Memphis, una liga barrial de fútbol no logra formar equipos porque los niños migrantes han dejado de presentarse.

El país ha estrechado sus puertas: se sellaron fronteras, se redujeron las vías legales de entrada y miles de personas fueron empujadas a la salida. Las tasas de visado se dispararon, las admisiones de refugiados cayeron casi a cero y los permisos temporales otorgados bajo el gobierno anterior comenzaron a desmontarse.

Oxford Economics estima que, con las reglas actuales, la inmigración neta ronda las 450.000 personas anuales, lejos de los dos o tres millones por año que ingresaron durante la administración de Joe Biden. En 2024, el porcentaje de población nacida en el extranjero alcanzó el 14,8 por ciento, máximo histórico desde 1890.

La Casa Blanca, sin embargo, aspira a un escenario similar al de la década de 1920, cuando el Congreso cerró la entrada a gran parte del mundo y la inmigración neta cayó a cero. Stephen Miller, asesor clave de Trump, ha elogiado ese periodo como la última era de “superpotencia indiscutible”.

Comunidades que sienten el vacío

Los cambios ya se reflejan en la vida cotidiana. En barrios migrantes, supermercados e iglesias están más silenciosos, mientras en ciudades como Los Ángeles y Nueva York disminuye la matrícula escolar. En el sur de Florida, una orquesta venezolana canceló su tradicional concierto navideño por el temor de muchos a salir de casa.

Incluso en Marshalltown, Iowa, una ciudad de 28.000 habitantes, se percibe la transformación. Tras recibir a mexicanos, birmanos, haitianos y congoleños desde los años noventa, hoy el 19 por ciento de su población es extranjera y en sus escuelas se hablan alrededor de 50 dialectos.

“Hay más energía en la comunidad. Si te quedas estancado y no llega gente nueva, empiezas a envejecer”, explicó el alcalde electo Michael Ladehoff al final de su testimonio. Pero ahora los festivales tienen menos asistentes y padres retiran a sus hijos de la escuela cuando se enteran de nuevas detenciones.

La inseguridad se extiende a familias como la de Sergii Fedko y su esposa Tetiana, llegados desde Ucrania en 2023 bajo un programa temporal. Él consiguió empleo como diseñador y ella trabaja en una guardería, pero el cambio de reglas dejó sus permisos en el limbo.

“Si no puede quedarse con nosotros, me va a costar encontrar a otro”, dijo la gerente de Sergii, Heidi Hogan, al cierre de sus declaraciones. La prórroga de su permiso fue aprobada con una nueva tasa de $1,000 dólares, mientras el trámite de su esposa sigue sin respuesta.

Los defensores de las restricciones sostienen que reducir la inmigración aliviará la presión sobre salarios y viviendas, pero la historia ofrece un espejo inquietante. Tras las leyes de 1924, los salarios subieron solo brevemente y sectores como la minería del carbón se contrajeron, mientras granjas y fábricas recurrieron a la automatización.

Hoy, casi la mitad de los migrantes llegados entre 2018 y 2022 tenían estudios universitarios y muchos fundaron empresas clave para la economía. En residencias de ancianos de Florida, la mitad del personal es extranjero, y 38 trabajadores ya recibieron notificaciones de salida.

“Fue como un funeral que no acabaría nunca, son mis mejores empleados”, lamentó Rachel Blumberg, directora ejecutiva de Sinai Residences, al final de su relato.