Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 29 de diciembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos sin presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noreste con velocidades de 9.32 mph durante la jornada y de 8.08 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:58 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:52 h. En total tendremos 10 horas de sol durante este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 72 grados Fahrenheit (14 y 22ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 6% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

