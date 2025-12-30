Acusan a mujer en Florida de asesinar a su madre enferma tras rechazarle el suicidio asistido

Una mujer de Florida fue arrestada y acusada de asesinato premeditado tras la muerte de su madre de 97 años en una vivienda familiar en Palm Beach, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

La víctima, identificada como Patricia Blake, padecía la enfermedad de Parkinson y un trastorno de la tiroides. Fue encontrada sin vida en su residencia luego de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia.

Autopsia determinó que se trató de un homicidio

El cuerpo de la adulta mayor fue trasladado al médico forense del condado, donde la autopsia concluyó que la causa de muerte fue homicidio. El informe reveló múltiples lesiones contundentes, un cuello fracturado y signos de asfixia, incluyendo hemorragia ocular.

Además, los forenses observaron una coloración púrpura en la piel alrededor de la nariz, lo que sugiere que se le habría colocado un objeto en el rostro antes o durante el fallecimiento.

Sospechas recaen sobre la hija tras revisión policial

La principal sospechosa es la hija de la víctima, Martha Jo Blake, de 66 años, quien inicialmente declaró que había visto con vida a su madre por última vez la noche de Navidad, alrededor de las 10:00 pm.

Durante una revisión posterior de las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar, un oficial detectó una marca roja en el cuello de la mujer. Esto llevó a las autoridades a solicitar una orden de allanamiento.

Confesión y antecedentes del caso

Tras ser localizada nuevamente en la vivienda, Martha Jo Blake presuntamente confesó que desde hacía más de un año mantenía conversaciones con su madre sobre la posibilidad de una “muerte digna”.

Según la policía, un médico que atendía a Patricia Blake en el estado de Maine rechazó su solicitud de suicidio asistido, debido a que la ley estatal exige que el paciente tenga una enfermedad terminal con un pronóstico de vida menor a seis meses, condición que no cumple el Parkinson.

Las autoridades indicaron que ambas habrían considerado otras alternativas, aunque no contaban con medicamentos letales.

Evidencias y cargos

Durante el allanamiento, los agentes encontraron un par de calcetines blancos ocultos en bolsas en el porche de la vivienda, los cuales fueron incautados como evidencia.

Martha Jo Blake fue formalmente acusada de asesinato premeditado en primer grado, un delito que en Florida puede acarrear cadena perpetua o la pena de muerte. Permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

