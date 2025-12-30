Claudia Martín y Carlos Said se convierten en papás y presentan a su bebé con tiernas fotos

La pareja conformada por Claudia Martin y Carlos Said está de manteles largos, luego de que dieran a conocer el nacimiento del pequeño Máximo, su hijo.

La noticia la compartieron por medio de su cuenta de Instagram, en donde la recién estrenada mamá le dedicó unas muy lindas palabras al nuevo integrante de la familia.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste ❤️🥹”, escribió la actriz.

Si bien no ahondó en detalles sobre la fecha de nacimiento de su bebé, Claudia sí dio pistas de que Máximo llegó a sus vidas cerca de la Navidad.

“El mejor regalo de Navidad eres tú 💝 Máximo Said Martín ✨ bienvenido a la familia!”, publicó la histrión la tarde del lunes.

Sus palabras estuvieron acompañadas de un par de fotos de ella y de Carlos Said cargando en brazos a su bebé, mientras posaban frente a su árbol de Navidad.

Tal y como sucede con otras celebridades, la parejita optó por no mostrar el rostro completo de Máximo, pues en ambas fotos se le ve de perfil.

La noticia del nacimiento de su bebé se llenó de inmediato de corazones rojos y de felicitaciones por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes no caben de la felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia Said Martin.

“Yeaaaaaaaaaa!!!! Queridos muchas felicidades …. Viva la Familia 💯🙌💫❤️👏👏👏👏👏👏les mando muchos besos y abrazos a los 3🤪”, les escribió Eduardo Santamarina, mientras que otros famosos, como Yulianna Peniche, Ana Bekoa y Daniel Elbittar los llenaron de emojis de corazón.

