Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron la primera foto de su cuarto hijo junto a sus hermanos

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova volvieron a derretir las redes sociales. Este domingo, la pareja compartió una emotiva imagen que marca un hito en su vida familiar: la primera fotografía en la que aparecen sus cuatro hijos reunidos, celebrando la llegada del más pequeño de la casa.

Acompañada de la breve frase “My sunshines“ (Mis rayos de sol), la instantánea muestra a los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y a la pequeña Mary, de cinco, rodeando con cariño a su nuevo hermanito.

La publicación no solo confirma el crecimiento de la familia Iglesias-Kournikova, sino que también ofrece un vistazo poco común a la intimidad de su hogar en Miami.

Aunque la imagen familiar se dio a conocer este 28 de diciembre, el cuarto hijo de la pareja llegó al mundo el pasado 17 de diciembre de 2025.

Fieles a su estilo discreto, Enrique y Anna mantuvieron el embarazo alejado de los focos hasta el nacimiento, revelando la noticia apenas unos días después del parto con una fotografía del recién nacido en el hospital.

Hasta el momento, los felices padres han preferido mantener en reserva el nombre y el género del bebé, aunque los detalles de la habitación y el atuendo del pequeño en sus primeras fotos han generado múltiples especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que podría ser un niño.

Con este nuevo integrante, la familia se convierte en un sólido equipo de seis. Para Enrique Iglesias, quien recientemente cumplió 50 años, la llegada de este bebé refuerza su etapa más enfocada en la paternidad tras haber expresado en diversas ocasiones que sus hijos son su prioridad absoluta sobre los escenarios.

