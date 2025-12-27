Sergio Mayer Mori finalmente se reencuentra con su hija tras meses de no verla

El cantante Sergio Mayer Mori, quien es hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori, finalmente cumplió su anhelo de reencontrarse con Mila, la hija que tuvo con Natália Subtil.

El encuentro entre padre e hija se produjo semanas después de la salida de Sergio de ‘La Granja VIP’, reality que le impidió estar en contacto por meses con la menor y luego de que la madre de su hija no permitiera que Mila entrara al programa con motivo de su cumpleaños número 9.

“Por respeto a mi hija y, ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, ha tomado la decisión de no participar en el reality. De igual forma, no realizará ningún tipo de video, ni contenido solicitado por la producción, ni ninguna otra actividad de carácter similar. No he recibido influencia, ni solicitudes por parte de terceros. Esta decisión ha sido tomada de manera autónoma y exclusiva por mí en calidad de madre”, publicó Natália en sus redes sociales hace unas semanas.

La noticia sobre el encuentro ha sido compartida por el propio intérprete y por Bárbara Mori por medio de sus redes sociales, en donde han dejado ver lo bien que la pasaron en Montevideo, Uruguay, a donde viajaron para pasar la Navidad con los Mori.

“Muero de amor” y “Mi felicidad máxima”, fueron tan solo algunos de los mensajes que la orgullosa abuela escribió en las fotos que compartió y que muestran a su hijo posando en compañía de su nieta.

Además de aprovechar las vacaciones para pasar Navidad en familia, Sergio y Mila también se dieron tiempo para disfrutar de las playas y del mar de Uruguay, donde actualmente es verano y las temperaturas máximas rondan los 91° Fahrenheit.

El reencuentro entre padre e hija se produjo después de que Sergio Mayer Mori concluyera sus compromisos con ‘La Granja VIP’ y cumpliendo con el acuerdo que tiene con Natália, a quien este año le toca pasar Año Nuevo con la menor, por lo que Sergio y Mila ya viajaron de regreso a México.

“Año Nuevo yo la paso con Mila, es muy normal en papás separados. Mila está con su papá, bueno no sé si el papá llegó, porque Mila se fue antes con su abuela, porque ya tenían el boleto comprado, para ir el domingo temprano, pero entiendo que el papá tuvo que ser parte de la final de ‘La Granja’”, declaró la influencer brasileña en su momento.

Sigue leyendo: