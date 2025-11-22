Hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil celebró a lo grande y sin su papá su cumpleaños 9

La pequeña Mila, quien es hija de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, celebró el pasado jueves por todo lo alto su llegada a los 9 años, tal y como lo presumió su mamá por medio de unas fotos y videos difundidos en sus redes sociales.

En sus materiales se ve a Mila, quien ya es toda una influencer, disfrutando a lo grande de su gran día y de la compañía de sus amiguitos de escuela y de sus familiares más cercanos, siendo su papá el gran ausente debido a los compromisos que tiene con ‘La Granja VIP’, reality show de Televisión Azteca.

“Gracias a todos que hicieron parte de ese gran día 🥳 Feliz cumpleaños Mila! Te amo 💝”, se lee en el texto con el que Natália Subtil acompañó el video de la fiesta de cumpleaños de su hija.

La celebración de Mila se llevó a cabo en un salón de fiestas de Ciudad de México y estuvo inspirada en Kirby, su personaje favorito, por lo que todo giró en torno a este, como la decoración, el pastel, los cupcakes, las galletas y hasta la piñata.

“Bienvenidos a mi fiesta”, dijo brevemente Mila durante su celebración de cumpleaños, la cual estuvo llena de juegos y mucha diversión.

Si bien los cumpleaños de Mila siempre dan de qué hablar por la forma en que la festejan, el de este año tuvo mayor foco debido a que la pequeña no pudo celebrar su gran día en compañía de su papá, a pesar de los deseos del hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori de reencontrarse con la menor en ‘La Granja VIP’.

Los motivos por los que el reencuentro no se llevó a cabo ya fueron difundidos por Natália Subtil, con quien Sergio Mayer Mori y su familia no tienen la mejor de las relaciones.

“Por respeto a mi hija y, ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, ha tomado la decisión de no participar en el reality. De igual forma, no realizará ningún tipo de video, ni contenido solicitado por la producción, ni ninguna otra actividad de carácter similar. No he recibido influencia, ni solicitudes por parte de terceros. Esta decisión ha sido tomada de manera autónoma y exclusiva por mí en calidad de madre”, publicó Natália en sus redes sociales, lo que fue apoyado por unos, pero criticado por otros, como sucedió con Sergio Mayer, el abuelo de Mila.

El también político retomó el comunicado de Natália para compartir que Mila sí quería estar con su papá en su cumpleaños, pero que su mamá se había negado.

“Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera”, publicó Sergio Mayer en X, antes Twitter, en compañía del comunicado que lanzó Natália sobre los motivos por los que su hija no estaría en ‘La Granja VIP’.

Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera. https://t.co/tGa3HI5Q25 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 21, 2025

