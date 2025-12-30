Cómo un programa de intercambio cultural transformó mi vida

A los 25 años, abordé un avión desde Cali, Colombia, hacia Ohio — emocionada, nerviosa y sin saber qué esperar. Iba a unirme a una familia anfitriona que me recibiría en su hogar como au pair, a través de un programa de intercambio cultural regulado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En ese momento, no sabía lo profundamente que esta experiencia me transformaría — profesional, personal y culturalmente.

Mi familia anfitriona —una mamá maestra, un papá abogado y trillizos de un año— me recibió con globos, carteles y abrazos. Los niños habían decorado mi habitación; había un kit de bienvenida con artículos de aseo y dulces estadounidenses. Durante nuestra primera semana, notamos que las iniciales de nuestros nombres formaban la palabra “AMOR”, y a partir de ese momento, mi experiencia fue realmente puro amor. Yo había enseñado en Colombia, así que mi mamá anfitriona y yo conectamos por medio de la educación (incluso me mostró su salón de clases). Cambiar el clima cálido de Cali por el frío de Ohio fue un choque y para ayudarme, mi familia anfitriona me sorprendió con una “Navidad en mayo”: pijamas calientes, sudaderas y una cobija térmica. Esos pequeños gestos me mostraron rápidamente que había elegido el programa adecuado. Mis padres en Colombia se sintieron tranquilos sabiendo que estaba en un hogar tan solidario.

Mi familia anfitriona me ayudó a establecerme como si fuera parte de la familia: visitas al DMV, solicitar mi número de Seguro Social y apertura de una cuenta bancaria, e incluso me agregaron a su membresía del museo y del gimnasio. Practicamos conducción y estudiamos para obtener mi licencia. Estos gestos construyeron una base de confianza y pertenencia, y también me enseñaron independencia y resiliencia como joven viviendo en otro país. Durante dos años, mientras cuidaba a los trillizos, viví un intercambio cultural en ambas direcciones. Me uní a sus tradiciones: Acción de Gracias con los abuelos, viajes al lago, hornear pan de calabacín. Tomé clases de inglés y participé en grupos de conversación. Mi mamá anfitriona me enseñó baile en línea, y yo la llevé a bailar salsa. Hablaba español con los niños, les enseñaba canciones, cocinaba arepas y di una presentación sobre Colombia en la biblioteca local. Para el segundo año, los trillizos ya entendían español básico — y gracias a mi papá anfitrión, aprendí a hacer la seña de su universidad los Texas Longhorns.

Cuando mis padres visitaron Estados Unidos por primera vez, mi familia anfitriona también los recibió con los brazos abiertos. Cocinamos juntos, recorrimos mi pueblo en Ohio y mi mamá anfitriona le celebró a mi mamá su primer “cumpleaños americano” con cupcakes. Ayudé a mis padres a conocer las Cataratas del Niágara y Times Square; visitamos Filadelfia y Washington, D.C.

Incluso después de que terminó mi tiempo como au pair, nuestro vínculo se mantuvo fuerte. Regresé a Colombia para casarme y mi familia anfitriona vino a celebrar; mi mamá anfitriona dio un brindis, su hermana me hizo el peinado y maquillaje, y hasta las abuelas asistieron. Hasta hoy seguimos en contacto y nos vemos por Zoom para cenas familiares, aunque ahora todos hacemos nuestras propias arepas.

Mi experiencia refleja lo que los programas de intercambio cultural buscan lograr: más empatía, conciencia social y entendimiento mutuo. Para 2023, alrededor de 29,000 au pairs vivían con familias estadounidenses. El 90 % califican su experiencia en EE. UU. como excelente o buena, y el 97 % dice haber obtenido una mejor comprensión de la cultura estadounidense. Estos no son números abstractos; reflejan el crecimiento en confianza, empatía, comunicación y apertura que yo misma experimenté durante mi tiempo como au pair.

Los impactos también se extienden a las familias anfitrionas y a los niños. Muchos niños desarrollan bilingüismo temprano y sensibilidad cultural. El 96% de las familias anfitrionas siente que el programa fomenta relaciones duraderas y buena voluntad hacia Estados Unidos, y las investigaciones muestran que el 98% de las au pairs y las familias crean vínculos que duran mucho más allá de la estadía.

Ser au pair no es solo un trabajo de cuidado infantil o una forma de ganar dinero — es educación, diplomacia cultural y transformación personal. En un mundo a menudo dividido, el programa construye empatía, derriba estereotipos y crea conexiones globales. Para mí, significó fluidez en el idioma, crecimiento profesional, amistades para toda la vida y una segunda familia. También inspiró mi camino profesional: ayudar a que este programa esté disponible para otros y devolver lo que fue la mejor decisión de mi juventud.

(*) Anny Lopera-Rodríguez es Gerente de Asuntos Legales y de Incidencia en Cultural Care Au Pair.