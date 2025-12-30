El Departamento de Justicia demanda a Virginia por ayuda para la matrícula universitaria de inmigrantes

El Departamento de Justicia (DOJ) está impugnando una ley de Virginia que permite que algunos inmigrantes que residen ilegalmente en el país tengan derecho a la matrícula estatal, presentando una demanda contra el estado el lunes.

La ley de Virginia extiende la elegibilidad a las personas que establecieron su residencia en el estado al menos un año antes, y un estudiante no puede ser descalificado por su estatus migratorio.

“Esto no solo es incorrecto, sino también ilegal. El trato discriminatorio de la ley impugnada, que favorece a los inmigrantes ilegales en detrimento de los ciudadanos, está totalmente prohibido y anulado por la ley federal”, afirma la demanda de 13 páginas.

El DOJ presentó su demanda en el tribunal federal de distrito de Richmond, Virginia. Aún no se ha asignado un juez.

Esta demanda se suma a las impugnaciones legales que la administración Trump ha presentado contra otros estados por políticas similares que brindan a los inmigrantes acceso a la matrícula estatal y a los beneficios educativos, según informó The Hill.

En junio, la administración demandó primero a Texas y luego interpuso demandas contra Kentucky, Oklahoma, Illinois y California. El DOJ ha llegado a acuerdos con los tres estados republicanos, mientras que Illinois y California continúan luchando contra sus demandas.

La demanda de Virginia surge mientras los demócratas se preparan para asumir la gobernación y el cargo de fiscal general del estado el próximo mes, tras una serie de victorias en las recientes elecciones.

La demanda del Departamento de Justicia alega que la ley de Virginia contraviene la Cláusula de Supremacía de la Constitución al violar la ley federal de inmigración, que prohíbe a los estados proporcionar a los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país beneficios de educación postsecundaria que se niegan a los ciudadanos.

“No hay excepciones. Sin embargo, Virginia la viola”, afirma la demanda. “Este tribunal debería poner fin a esto y prohibir permanentemente la aplicación de las disposiciones del Código de Educación de Virginia que entran en conflicto directo con la ley federal de inmigración”.

